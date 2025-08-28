Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü, ilçe merkezlerinde içme suyu ve atıksu sorunlarını çözmek ve artan ihtiyaçları karşılamak için yeni yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.

MARSU Genel Müdürlüğü, artan nüfus ve imara açılan yeni yerleşim alanlarıyla hızla büyüyen 10 ilçenin merkezinde, sahada yapılan teknik analizler ve vatandaş talepleri doğrultusunda, kesintisiz ve kaliteli içme suyu ile atıksu hizmeti sunmayı hedefleyen projelerini hayata geçirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, Kızıltepe ilçesine bağlı merkez Turgut Özal Mahallesi’nde yeni yerleşim yerlerinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 11 bin 730 metre uzunluğunda kanalizasyon ve 7 bin 600 metre uzunluğunda içme suyu şebeke hattı döşeme çalışmaları başlatıldı. Midyat Merkez Seyitler Mahallesi’nde ise su kapasitesinin artırmak amacıyla 7 litre su verimine sahip sondaj kuyusu devreye alınırken, 3 bin 500 metre uzunluğunda kanalizasyon şebekesi çalışmaları da başladı.

Yeni yatırımların yanı sıra, yıllardır süregelen sorunlara da kalıcı çözümler üretmek amacıyla çalışmalarını sürdüren MARSU Genel Müdürlüğü, Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi’nde Hale Deresi olarak bilinen dereye, mahallenin önemli bir kısmının açıktan akan atıksuyunu bertaraf etmek amacıyla kısa süre içinde 3 bin 500 metre uzunluğunda atıksu hattı döşeme çalışmalarına başlamayı planlıyor. Ayrıca Nur Mahallesi’nde bulunan TOKİ bölgesi ve Nur Mahallesi’nde yeni yerleşim bölgelerinin su kapasitesini artırmak amacıyla başlatılan sondaj kuyusu çalışmaları hızla sürüyor.

Vatandaşlara kesintisiz içme suyu temin etmek için yatırımlarını sürdüren MARSU Genel Müdürlüğü, içme ve kullanma suyuna erişim hakkını korumak amacıyla yapılan tespitler sonucunda usulsüz su kullanımı belirlenen merkez Nusaybin ilçesine bağlı Bahçebaşı Mahallesi’nde bin 250 metre uzunluğunda içme suyu ana isale hattı çalışmalarına başladı.

Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte, ilçede uzun süredir devam eden ciddi bir sorun kalıcı olarak çözüme kavuşması hedefleniyor.

İçme suyu ve atıksu şebeke altyapısını güçlendirme çalışmaları kapsamında, ilçe merkezlerine yönelik projeleri hayata geçirerek son yılların en büyük yatırım programını uygulayan MARSU Genel Müdürlüğü, mahallelerin ihtiyaçları doğrultusunda gömme ve ayaklı su depo inşalarına devam ediyor.

Bu kapsamda, Derik merkez Tepebağ Mahallesi’nde 150 metreküp hacme sahip gömme depo inşasına başlandı.

MARSU Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Hemşehrilerimizin temel içme suyu ve altyapı ihtiyaçlarını kalıcı şekilde karşılamak ve altyapıyı modernize etmek amacıyla 10 ilçenin merkezinde yatırımlarımız, planlanan program dahilinde sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi.