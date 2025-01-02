Mardin Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılının ilk önemli ulaşım projesini hayata geçiriyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılan proje ile Artuklu ilçesinde yer alan Ravza Caddesi ile tarihi Kasımiye Medresesi arasında bin 200 metre uzunluğunda ve 20 metre genişliğinde modern bir yol yapımına başlandı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun’un talimatıyla 2025’in ilk gününde kazı çalışmalarına başlanan proje, tamamlandığında Artuklu’ya yeni bir bulvar kazandırılacak. Tarihi ilçedeki trafiği önemli ölçüde rahatlanması beklenen yol projesi, teknik personel gözetiminde yapılıyor. Projenin, modern ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak ve bölgeye estetik bir değer katmak amacıyla titizlikle yürütülüyor. Ravza Caddesi ile Kasımiye Medresesi birbirine bağlayacak projede turistler ve Mardinliler, tarihi yapıya daha rahat ve kolay bir şekilde ulaşabilecek. Aynı zamanda, yeni yolun Mardin’in tarihi dokusuna uygun şekilde tasarlandığı belirtiliyor. Proje hem turizm hem de Artuklu ulaşımı açısından büyük öneme sahip. Yeni yolun, trafik akışını rahatlatmasının yanı sıra bölge ekonomisine ve turizme olumlu katkı sağlaması bekleniyor.

Yolun yapım sürecinin en kısa sürede tamamlanarak hizmete açılmasını planlanırken, Mardin Büyükşehir Belediyesi benzer altyapı ve üst yapı projelerine devam ederek şehir içi ulaşımı daha modern ve etkin bir hale getirmeyi amaçlıyor.

Öte yanda Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Eroğlu, Ravza-Kasımiye Bulvar çalışmalarında incelemelerde bulunarak görevlilerden bilgi aldı.