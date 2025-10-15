Mardin Büyükşehir Belediyesi, "15 Ekim Beyaz Baston Görme Engelliler Günü" kapsamında farkındalık etkinliği düzenledi.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla engelli vatandaşların yaşamın her alanında yer almasını ve hayatlarının kolaylaştırılmasını amaçlayan çalışmalarını sürdüren Mardin Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanlığı, görme engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları zorlukları daha iyi anlayabilmek, empati duygusunu güçlendirmek ve erişilebilir bir dünya konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla 15 Ekim Beyaz Baston Görme Engelliler Günü kapsamında "Farkında Ol, Erişilebilir Bir Dünya Kur" sloganıyla Sanat Akademisinde farkındalık etkinliği gerçekleştirdi. Programda, katılımcıların görme engelli bireylerin yaşadığı deneyimleri hissedebilmeleri amacıyla göz bantları dağıtıldı. Filmin ilk 20 dakikası göz bantları takılarak izlendi, bu sayede katılımcılar, görme engelli bireylerin dünyasını deneyimleme fırsatı buldu. Filmin ikinci bölümünde ise göz bantları çıkarılarak izlemeye devam edildi.

Gösterimin ardından "gözlerin kapalı ve açık olması arasındaki fark" üzerine bir sohbet gerçekleştirildi. Katılımcılar, etkinlik boyunca edindikleri duygu ve düşüncelerini paylaşarak farkındalıklarını dile getirdi.

Program sonunda uygulanan kısa bir anketle katılımcıların farkındalık düzeylerinin artması hedeflendi.