Konut ve yaşam alanı ihtiyacının, sanayi bölgesine yapılan yeni yatırımlarla birlikte kritik seviyeye ulaştığı Manisa’da, Bağyolu-Üçpınar bölgesi konut yatırımlarının cazibe merkezlerinden biri haline geldi.

Konut sorununun yeni yaşam alanları arayışını hızlandırdığı Manisa’da şehir merkezine 14 kilometre uzaklıktaki Bağyolu Mahallesi ve devamında Üçpınar Mahallesi’nden oluşan hat; doğal yaşam alanları, göl, sosyal mekanlar, yemek severler için gastronomi noktaları ve kollektif konut yatırımlarıyla Manisa’nın yeni cazibe bölgelerinden biri haline geldi. Dünyanın en büyük otomotiv üreticilerinden BYD’nin Manisa’da gerçekleştirdiği fabrika yatırımı sonrası bölgeye yakınlığıyla talebin daha fazla geliştiği hatta, gelen talebe yönelik alternatif yaşam alanları sunan villa tipi kollektif konut projelerine yatırımlar hızlandı. İnşa edilen konut projelerinde ise yerleşimler yoğunlaştı.

Bölgeye olan bu yoğun talebi memnuniyetle karşıladıklarını belirten Üçpınar Mahallesi Muhtarı Levent Ay, "Bölgemize yatırım son yıllarda ilgi çekici hale geldi. Gelen fazla ama biz bundan memnunuz. İnsanlar buraya taşınıyor, yeni evler yapılıyor, çevremiz gelişiyor. Yeni konutlar yapılıyor. Bunlar düzenli projeler. Yani gelişigüzel bir yapılaşma yok. Gelen vatandaşlar burada düzenli ve güzel evler yapıyorlar. Doğayı tahrip eden bir durum söz konusu değil. Aksine, bölgenin daha yaşanabilir ve planlı hale gelmesine katkı sağlıyor. Yakın bölgelerden de alışveriş için buraya gelenler var. Marketler, kasap, manav, eczane gibi temel ihtiyaçları karşılayacak yerler bulunuyor. Bu da Üçpınar’ı cazip kılıyor" dedi.

Özellikle büyük şehirlerin yoğun temposundan sıkılan vatandaşların bölgeye göç ettiğini vurgulayan Muhtar Ay, bu hareketliliğin sosyal ve ekonomik açıdan da olumlu etkiler oluşturduğunu belirti. Muhtar Ay, "Burada huzurlu bir yaşam var. Gelen vatandaşlarımızdan hiçbir şikayetimiz yok. Aksine, yeni komşular edinmek, mahallemizin daha canlı hale gelmesini sağlıyor" diyerek, bölgedeki sosyal uyumun güçlü olduğunu ifade etti.