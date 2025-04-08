Bilecik 1. Amatör Lig’in şampiyonun belli olacağı Play-Off müsabakaların yarı final müsabakaların stat ve maç tarih saatleri belli oldu.

Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) binasında yapılan kur’a geçimine ASKF Başkanı Nusret Tosun, Futbol İl Temsilcisi İsmail Özdil, Emniyet Amiri Hakan Yılmaz, kulüp başkanları ve yöneticiler katıldı. Çeyrek final müsabakaları sonrası rakipleri yenen 1969 Bilecik Spor Kulübü ve Osmanelispor yarı finalde gruplarındaki liderler olan Söğütspor ve Pazaryerispor ile karşılaşacaklar. Bu müsabakaların tarih saat ve statların ilk olarak belirlendiği değerlendirme toplantısında ardından ev sahibi takımların belirlenmesi içi kur’a çekimine gidildi. Kur’a çekimi sonrası ev sahipleri takımlar 1969 Bilecik Spor Kulübü ve Osmanelispor olarak belirlendi. Müsabakalar 13 Nisan günü saat 14:00’da oynanacak. Pazaryeri İlçe Stadı’ndan 1969 Bilecik Spor Kulübü ile Söğütspor karşı karşıya gelirken, Bozüyük 1. Nolu İlçe Stadı’ndan Osmanelispor ile Pazaryerispor ter dökecek. Bu müsabakaların galipleri final maçında Bilecik 1. Amatör Lig’in şampiyonu olmak için final maçına çıkacak.