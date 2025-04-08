Bayburt ve çevre iller için meteorolojiden gök gürültülü sağanak uyarısı yapılarak, kuvvetli rüzgarlara karşı vatandaşlar uyarıldı.

Yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceğini belirten Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden, "Bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu sabah saatlerinden itibaren Erzurum, Ardahan ve Bayburt çevrelerinin, akşam saatlerinden itibaren ise Erzincan çevresinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor" açıklaması yapıldı.