2024 yılı ikinci dönem buzağı destekleme başvuruları başladı. Dün alınmaya başlayan başvurular, 16 Haziran tarihine kadar yapılabilecek.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, buzağı destekleme başvurularının başladığını duyurdu. Birinci döneme başvuruda bulunmayan üreticilerin 16 Haziran 2025 tarihine kadar başvuruda bulunabileceğini hatırlatan Bayburt İl Tarım Ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "2024 yılı 2’inci dönem buzağı destekleme başvuruları, 7 Nisan 2025 tarihinde başladı. Birinci döneme başvuruda bulunmayan üreticilerimizin, 16 Haziran 2025 tarihine kadar; birlik üyesi olanlar Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine, üye olmayanlar ise il-ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimize müracaat etmeleri gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.