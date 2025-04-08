Eskişehir’de, ikisi de öğretmen ve ikisi de Taekwondo Milli Takımı’nda olan anne ve kızı kentin gururu oldular.

Eskişehir Şehit Barış Öztürk Ortaokulu’nda Beden Eğitimi Öğretmeni olarak görev yapan Eskişehir’in Altın Kızı Gülsena Karakuyulu Ertunç; geçtiğimiz ay yapılan Türkiye Taekwondo Şampiyonası’nda şampiyon oldu ve altın madalya kazanmıştı. Karakuyulu, seçmeleri de geçerek Estonya da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası’na katılma hakkı kazandı.

Karakuyulu, 16-17 Nisan 2025 tarihinde Estonya Tallinn de yapılacak olan Avrupa Taekwondo Poomsae Şampiyonası’na katılacaktır. 6 Avrupa Şampiyonluğu bulunan Gülsena Karakuyulu Ertunç, 7. Avrupa Şampiyonluğunu kazanmak için maç tarihine kadar Çanakkale Milli Takım kampında son hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenörü aynı zaman da annesi Ahmet Olcay İlkokulu sınıf öğretmeni Dilek Karakuyulu da Milli Takım Antrenörü olarak görev aldı.