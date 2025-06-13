Eskişehir’de yardımcı yönetmenlik ve oyunculuk yapan Ufuk Başar Can, dijital platformların sinema sektörüne olan etkisiyle ilgili olarak, "Zaman zaman sinemada beyaz perde zayıflıyor, ancak ben hiçbir zaman biteceğini düşünmüyorum" dedi.

Dijital platformların yaygınlaşmasıyla birlikte film ve dizi izleme alışkanlıkları da değişti. Film ve dizi izlemek isteyen vatandaşlar artık sinemaya gitmek yerine çeşitli uygulamalarda abonelikler satın alırken, yardımcı yönetmenlik ve oyunculuk yapan Ufuk Başar Can konuyla ilgili değerlendirmede bulundu. Sinemada beyaz perdenin zaman zaman zayıfladığını kabul eden Can, buna rağmen sektörün hiçbir zaman bitmeyeceğini düşündüğünü söyledi.

"Beyaz perde belki farklı bir yere evrilir ama bitmez"

Konuyla ilgili açıklama yapan Can, "Zaman zaman sinemada beyaz perde zayıflıyor. Bu Türk sinemasının geçmiş dönemlerinde de oldu. Ancak ben hiçbir zaman biteceğini düşünmüyorum. Belki farklı bir yere evrilir ama bitmez. Mesela 90’lı yıllarda Türkiye’de sinema bitti denildiği anda bir film çıktı, ortalığı yıktı. Türk sinemasını yeniden canlandırdı, salonları doldurdu" şeklinde konuştu.