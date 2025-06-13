Eskişehir’de kontrolden çıkan bir otomobil, bariyerleri aşarak sulama kanalına uçtu. Kazada maddi hasar oluştu.

Kaza, Eskişehir-Bursa kara yolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir otomobil, seyir halinde iken kontrolden çıkarak bariyerleri aşıp sulama kanalına uçtu. Kazada yaralanan olmazken, araçta maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine tedbir amacı ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.