Manisa Büyükşehir BelediyesporKulübü Kadın Voleybol Takımı, KFC Kadınlar 1. Ligi’ne yükselerek büyük bir başarıya imza attı. Şampiyon ekip, zaferin ardından kupayla Başkan Ferdi Zeyrek’i ziyaret etti.MANİSA (İGFA) -Voleybol Kadınlar 2. Ligi’ni ilk sırada tamamlayarak final müsabakalarını oynamaya hak kazanan Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Voleybol Takımı, tarihi bir başarıya imza attı.

Çeyrek final ve yarı final gruplarını ilk sırada tamamlayan voleybolcular, final grubunda ikinci oldu. KFC Kadınlar 1. Ligi’ne çıkmaya hak kazanan siyah-beyazlı ekip, kupayla birlikte Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’iziyaret etti.

Kulüp Başkanı Emre Hasgör, As Başkan Ersin Öztaş, Voleybol Şube Başkanı Murat Kümüştekin, Yönetim Kurulu üyeleri Nabi Başbay, Atınç Aksoy ve Alper Ayan, Kulüp Genel Müdürü Alparslan Kaya, Başantrenör Caner Doğançay, teknik ekip ile sporcular, Başkan Ferdi Zeyrek’e destekleri nedeniyle teşekkür etti.

Yaklaşık 7-8 ay önce yine bir araya geldiklerini hatırlatan Başkan Zeyrek, “Söz vermiştiniz ‘Kupayla geleceğiz’ diye. Bugün kupayla geldiniz. Antrenörümüz, yöneticilerimiz ve sizlere gerçekten çok teşekkür ediyorum. Biz de böyle bir alışkanlık var, sözünü tutmak gibi. Ben de göreve geldiğimden bu yana ne söz verdiysem onları tutmaya çalışıyorum, bunun için de çok yoğun çalışıyorum.Sizlere de sözünüzü tuttuğunuz için çok teşekkür ederim” dedi.

Kupanın çok anlamlı olduğunu, herkesin emeği, gayreti ve çabası olduğunu kaydeden Ferdi Zeyrek, “Yüzlerinizdeki aile birliğini bugün yine görüyorum. Sizden bir söz daha almak istiyorum. Seneye de aynı kupadan bekliyoruz. Bunun için ben elimden geleni yapacağım. Hem sizlerin kişisel ve sportif gelişimi hem de şehrimizin bu anlamda temsil edilmesi ve böyle kupalarla taçlandırılması bizler için çok önemli. Alt liglerde sizleri görüp özenip de ‘Ben de üst liglerde temsil edebilirim’ diyen birçok kardeşimiz var. Öncelikle onlara bir alan açmamız lazım. Bu yüzden sizlerin önümüzdeki yıl 1. Lig’de de direkt olarak kupayı hedefleyen bir takım olacağınızdan hiçbir şüphem yok” ifadelerini kullandı.

“DEVAMININ GELMESİ LAZIM”

“Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak her zaman sizlerin yanında olacağım” diyen Başkan Zeyrek, “Ne güzel bir aile oluşturdunuz, herkesin yüzleri gülüyor. Bunun devamının gelmesi lazım. İnşallah ondan sonraki sene de Sultanlar Ligi’nde hep birlikte mücadele edeceğiz. Benim böyle bir hedefim ve hayalim var, sizlerin de olduğunu biliyorum. Yanınızda olamazsam da sizleri izledim. Gerçekten çok heyecanlıydı. Biz ekran karşısında heyecanla izledik sizleri. Çok güzel bir duyguydu. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bu kupaların devamının gelmesini de istiyorum” dedi.

Takım kaptanı Gülsüm Şeyda Alp Taşlı ise herkesin çok büyük desteği olduğunu belirterek, “İnandık, şampiyon olduk. Umarım önümüzdeki sezon da böyle bir yapılanma olur. Başarı Manisa’ya çok yakıştı. Teşekkür ediyorum, takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum” dedi.