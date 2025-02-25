Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), her yıl Şubat ayının son haftasında kutlanan Vergi Haftası dolayısıyla vergi bilinci ve farkındalığını sağlayacak geniş kapsamlı içerik hazırladı.ANKARA (İGFA) - Her yıl Şubat ayının son haftasında kutlanmakta olan Vergi Haftası kapsamında vergi bilincinin; çocuklarda ve genç nesillerde oluşturulması, toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi, mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunun sağlanması ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele bilincinin oluşturulması amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından çeşitli tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerini duyurdu

36. Vergi Haftası kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında, Vergi Haftası için “VERGİ GÜVENDİR” sloganı ile hazırlanan dijital afiş 81 ilimizdeki Defterdarlıklarda ve kamu kurumlarının "Outdoor TV" ekranlarında yer alacağı, çocuklarda vergi bilincini geliştirmek ve benimsetmek amacıyla “VERGİLERLE GELECEĞİ RENKLENDİRİYORUZ” sloganı ile dijital öğrenci afişi hazırlandığı kaydedildi.

E-posta abonelerine vergi haftası kutlama mesajının yanı sıra vergi farkındalığının artırılması ve mevzuat güncellemelerinin en kısa zamanda etkin bir şekilde iletilmesi amacıyla bilgilendirme mesajları yıl boyunca gönderildiği belirtilen hafta dolayısıyla üniversitelerde panel, konferans gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştirilerek Gelir İdaresi Başkanlığı hakkında kurumsal bilgilendirmelerin yapılacağı, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için hazırlanan eğitim videoları Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bilişim Ağında yer alacaktır. Milli Eğitim Bakanlığı sosyal medya hesaplarından vergi haftasına yönelik paylaşımlarda bulunulacağı belirtildi.

Ayrıca yeni işe başlayan mükelleflere; “Hak ve Ödevleri”, “İletişim Kanalları” ve "e-Uygulamalar" konularında bilgilendirme toplantıları yapacak olan GİB, Türkiye genelinde, beyan, ödeme ve diğer vergisel yükümlülüklerini zamanında yerine getiren gönüllü uyum seviyesi yüksek mükelleflerin Defterdarlıklarca vergi dairelerinde oluşturulan heyetler tarafından işyerlerinde ziyaret edilerek sunulan hizmetlere yönelik görüş ve önerileri alınacağı kaydedildi.

Etkinlikler kapsamında PTT ile yapılan işbirliği çerçevesinde, vergi haftası süresince PTT tarafından “Vergi Geleceğimizdir” sloganlı flam uygulaması yapılacağı belirtilirken, Kızılay işbirliği ile kan bağışı kampanyası düzenleneceği vurgulandı.