Manisa Büyükşehir Belediyesi Ekim ayı olağan toplantısında Manisa’nın geleceğini belirleyecek olan 1/5000’lik imar planları oy çokluğu ile kabul edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ekim ayı olağan meclis toplantısında Manisa’nın geleceğini belirleyecek olan imar planları görüşüldü. Yıllardır çözülemeyen sorun haline gelen imar planları meclis gündeminde yapılan oylamada 1/5000’lik planlar oy çokluğu ile kabul edildi. Manisa’nın geleceğini belirleyecek olan 1/5000’lik imar planının oylanmasının yapıldığı gündem maddesiyle ilgili olarak Başkan Besim Dutlulu, AK Parti ve MHP grubuna olumlu yaklaşımlarından dolayı teşekkürlerini iletti. Başkan Dutlulu, "Evet dememiş olsanız da ret kararı vermemeniz bizim için çok önemli. Burada olumsuz etkilenen bazı vatandaşlarımız olacak. Şunu da görmek lazım, şu an ki sıkıntıdan Manisa’nın tamamı etkileniyor. Hepimiz plansızız. En küçük mahkeme sürecinde dahi çok büyük sıkıntılara yol açıyor. Biz şimdi sorunun yüzde 90’ını çözmek için adım attık. Kalan yüzde 10’a da sırtımızı çevirmiyoruz. O çalışma zaten çoktan başladı. Bunu iki parça olarak yapıyoruz. Bu yeni açılacak yerleri de hızlı bir şekilde kurum görüşlerini alıp bunu devam ettireceğiz. AK Parti il başkanımıza gittim, çok da güzel karşıladı. Teşekkür ederim kendisine, MHP il başkanını da en kısa zamanda ziyaret edeceğim. Buradaki amacımız şehir için ortak bir karar almak" dedi.

İmar konusunun herkesi ilgilendiren önemli bir konu olduğunu söyleyen Başkan Dutlulu, "Siyasi malzeme olmaması gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Bu şehir yaklaşık 20 seneden fazla bir süredir imar bekliyor. Yapılmaya çalışılıyor bozuluyor, biz burada ilk başta imarı bozulmayacak bir halde çıkartalım, 1/5000’lik planımızı yapalım dedik. Planda neler yaptığımızı sizinle paylaştık. O kadar şeffafız. Planda mahkemenin bizi eleştirdiği her şeyi değiştirdik. Bence mahkeme kararı doğru bir karar değil, çünkü üst ölçeği var. Manisa’nın bu genişlemeye ihtiyacı var. Ama ne yazık ki mahkeme buna karar veriyor. Mahkeme kararı da bizim için asıl. Aykırı bir iş yapamıyorsunuz. Mahkemenin 9 eleştirisi vardı. Dönüştürülen tarım alanlarının çıkartılması. Bu alanları çıkarttık. O alanda yaklaşık 25 bin kadar nüfus düşmesini tavsiye ediyordu, düşürdük. Bizim belediye alanlarımızın bazıları ticari konut alanlarına çevrilmişti, onları belediye hizmet alanları yaptık. Mahkeme tarafından üniversite alanı olarak belirlenen bir alan vardı, onu tekrar üniversite alanı olarak belirledik. Yeşil alan vardı, mahkemede yazmıyordu ama Manisalıların hoşuna gitmemişti, yeşil alan koyduk. 2023-2024 planlarında 21 katlı çok yüksek yapılara izin veriliyordu, değişik kişilere özel uygulamalar var gibi gözüyordu, olmadığına eminim. Böyle bir izlenim vardı, bunları düzelttik. Mimar Sinan Bulvarı’nda herkese aynı imarı verdik. Kişilere farklı uygulama vermedik. Standartları belirledik, 12 kata, 2 emsal verdik. Mağduriyet oluşmamasını sağladık, aynı zamanda yoğunluğu da düşündük. Nüfusa göre yeşil alanı ve donatıları yükselttik. Bizim içimize sinen tüm yaptığımız değişiklikleri gördünüz. Bambaşka bir plan hazırladık. Bu plan bizim için yeterli değil, tabi ki mağduriyetler oluşacak. Zaten şuan bütün şehir mağdur. Biz bu mağduriyetleri azaltmaya çalıştık. Hızlı bir şekilde o mağduriyetleri de engellemek için çalışacağız" diye konuştu.

Bunu imarın önünü açma projesi olarak görmeyi istediğini söyleyen Başkan Dutlulu, şöyle devam etti; "Tarım alanlarını dönüştürüyor diye eleştiri geliyor ama orada çok büyük yeşil alanlar oluşturabiliriz. Planlarda zaten var, oluşuyor. Benim hoşuma giden de var, eleştirdiğimiz 15-20 katlar da var. Onları da düzeltiriz daha makul katlar, yükseklikler veririz. Donatı alanlarını yükseltiriz, emsalleri daha makul seviyelerde veririz. Sonuçta boş bir alansa kentsel dönüşüm projesi değil aslında imarın önünü açma projesi olarak görürüz. Bunların hepsine birlikte çalışırız. Kısa vadede önce 1/5000’lik, 1/1000’lik planları çözelim, Manisa’yı plansız bırakmayalım. Sonrasında da eksik sorunları çözerek 2026 yılı içinde de Manisa’nın imar sorunu hep birlikte çözmüş olalım. Amacımız bu, bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi çok istekli, AK Parti ve MHP grubundan destek istiyorum. Şimdiden destekleriniz için de çok teşekkür ederim. İlk aşamamız da oldu. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Manisa’mıza yeni planımız hayırlı olsun"

Manisa 1. İdare Mahkemesi’nin kararı ile alınan yürütmeyi durdurma kararına yönelik hazırlanan Manisa ili Şehzadeler ve Yunusemre İlçe Merkezleri ile Bağlantılı Muhtelif Mahallere Yönelik 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planının Değerlendirilmesi ile ilgili gündem maddesi oylamaya sunuldu. AK Parti ve MHP’nin çekimser kaldığı gündem maddesi oy çokluğu ile kabul edildi.