Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı İhsan Emiralioğlu, don zararının yoğun hissedildiği Manisa’ya bir ziyaret gerçekleştirerek bağ alanlarında incelemelerde bulundu, üreticilerle bir araya geldi.

Sahada yürütülen çalışmaları yerinde takip eden Emiralioğlu, üreticilere geçmiş olsun dileklerini iletti ve devletin her zaman yanlarında olduğunu vurguladı. Genel Müdür Yardımcısı Emiralioğlu yaptığı açıklamada, "10 Nisan 2025 gecesi itibariyle Manisa’da yaşanan zirai don felaketi, başta üzüm olmak üzere kiraz, kayısı, şeftali, zeytin ve diğer birçok meyve türünde ciddi zararlara yol açmış; alın teriyle yoğrulan ürünlerimizde kayıplar meydana gelmiştir. Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü olarak bugün Manisa ilinin Saruhanlı ilçesinde üreticilerimizle bir araya geldik, bağlarda incelemelerde bulunduk. Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz, 184 teknik personeliyle sahaya inerek hasar tespit çalışmalarına başlamış; aynı zamanda TARSİM’e ulaşan 30 bin hasar ihbarı doğrultusunda 140 eksperle geçici ekspertiz süreci yürütülmeye başlanmıştır. TARSİM sigortası olmayan üreticilerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla Bakanlığımız çalışmalar başlatmıştır. Ayrıca, Tarım Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Bankası ile yürütülen görüşmeler neticesinde kredi borçlarının ertelenmesine yönelik adımlar da atılmaktadır. Bu noktada üreticilerimize çağrımız şudur: Bağlar bu sezon yalnız bırakılmamalı, bakım işlemleri aksatılmamalıdır. Çünkü bu yıl gelişecek sürgünler, 2026 ürününün temelini oluşturacaktır. Gerekli toprak işlemesi, bitki besleme ve hastalık-zararlı mücadeleleri zamanında yapılmalı; teknik personelimizin yönlendirmelerine titizlikle uyulmalıdır. Unutulmamalıdır ki bugünkü çabanın karşılığı yalnızca bu yıl değil, önümüzdeki yılların ürünüdür. Bakanlık olarak tespit yapmakla kalmayacak, aynı zamanda üretimin devamı için her türlü desteği sağlamayı sürdüreceğiz. İlçe müdürlüklerimiz teknik personelleri üreticilerimize sahada desteklerini sürdürmekte bundan sonra yapılması gereken hususlara yönelik üreticilerimiz bilgilendirmektedir. Devletimizin gücü ve üreticimizin azmiyle bu zor günleri el birliğiyle aşacağımıza yürekten inanıyorum" dedi.