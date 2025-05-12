Manisa’nın Alaşehir ilçesine bağlı Delemenler Mahallesi’nde meydana gelen traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında Delemenler Mahallesi Çamlıca mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çiftçi Mesut Kavruker (37), 45 KA 2114 plakalı traktörüyle rampa çıkarken aracın kontrolünü kaybetti. Geriye doğru kayan traktör, devrilerek yan yattı.

Kazada, traktörün altında kalan 2 çocuk babası Mesut Kavruker ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı olarak Sarıgöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kavruker, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Traktörde yolcu olarak bulunan eşi Ülkü Kavruker (35) ise hafif şekilde yaralandı. Yaralı kadın, Alaşehir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.