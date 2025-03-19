Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde vatandaşlara daha sağlıklı alt yapı sistemleri sunmak adına çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Saruhanlıilçesine bağlı Kayışlar Mahallesi’ne yeterli içme suyu ulaştırmak için1800 metrelik içme suyu terfi hattı döşeme çalışmasına başladı.

MANİSA(İGFA) - MASKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekipleri,Saruhanlı Kayışlar Mahallesi’nde yeni içme suyu terfi hattı çalışmalarına başladı. Önümüzdeki günlerde hat döşeme işinin tamamlanmasıyla birlikte mahalleye daha verimli, kesintisiz ve daha temiz içme suyu ulaşacak. Mahalle muhtarı ve bölgede yaşayan yurttaşlar, çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getirerek yetkililere teşekkür etti.

“BU YAZ İÇME SUYU SIKINTISI YAŞAMAYACAĞIZ”

Kayışlar Mahalle Muhtarı Emin Yılmaz, “3 yıl önce içme suyu depomuz yeni yapılmasına rağmen terfi hattımızda meydana gelen sıkıntılardan dolayı yıllardır içme suyu sıkıntısı yaşıyorduk. Şuan yeni terfi hattımızın döşeme çalışmaları başlandı. Başta Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek olmak üzere tüm ekibine çok teşekkür ediyorum. Allah’ın izniyle inşallah çalışmalar tamamlanınca bu yaz içme suyu sıkıntısı yaşamayacağız” dedi.

“YAZ AYLARINDA İÇME SUYUMUZ YETERSİZ KALIYORDU”

Mahalle sakinlerinden Şükrü Mutluer, “Mahallemizdeki su sıkıntısı yaz aylarında gerçekten çok büyük boyuttaydı. İçme suyumuz yetersiz kalıyordu. Sürekli kesintiler meydana geliyordu. Hayırlısıyla çalışmalar başladı. Suyumuza kavuşuyoruz. Emeği geçenlere çok teşekkür ederim” diye konuştu.

“FERDİ BAŞKANIMIZ VERDİĞİ SÖZÜ TUTTU”

Mahalle esnaflarından Halil Durukan ise “Mahallemiz her yıl yaz aylarında su sıkıntısı yaşıyor. Sürekli basınç yetersizliğinedeniyle sularımız gelmiyordu. Geçen yıl Ferdi Başkanımızın verdiği bir söz vardı. Suyumuza kavuşturacağını söylemişti. Hayırlısıyla şuan çalışmalar başladı ve hızla ilerliyor. Ferdi Başkanımızın verdiği sözler yerine gelmeye başladı. İnşallah çalışmalar tamamlanınca kesintisiz suya kavuşacağız. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek olmak üzere emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum” dedi.