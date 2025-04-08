Manisa Valisi Vahdettin Özkan, mart ayı ve Ramazan Bayramı tatili süresince yürütülen asayiş ve güvenlik çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ramazan Bayramı’nın Manisa’da huzur ve güven ortamı içerisinde geçirilmesi amacıyla 3 bine yakın personelin görev yaptığını belirten Vali Özkan, bayram tatili süresince özveriyle çalışan güvenlik güçlerine teşekkür etti. Mart ayı ve Ramazan Bayramı tatili dolayısı ile yapılan trafik uygulamalarına ilişkin bilgi veren Vali Özkan, "Sadece mart ayında 351 bin 279 denetim yapıldı ve yaklaşık 45 bin 900 işlem gerçekleştirildi" dedi.

Alınan tedbirler ve vatandaşların katkılarıyla Ramazan Bayramı tatili süresince trafik kazası nedeniyle hiçbir can kaybının yaşanmadığını belirten Vali Özkan, "Bayram tatili süresince can kaybının olmaması bizim için sevindirici, ancak yaralamalı trafik kazaları yaşandı. Temel hedefimiz, hiçbir kazanın, yaralanmanın veya zarar görmenin yaşanmadığı günlerdir. Bütün çalışmalarımız ve trafik stratejilerimiz bu hedef doğrultusunda şekillenmektedir. Bu noktada hem kamu birimlerinin hem de vatandaşlarımızın katkısı büyük önem taşımaktadır" dedi.

Kamu düzenini tesis etmek üzere başta emniyet ve jandarma olmak üzere diğer ilgili birimlerle koordineli bir şekilde çalışmaların yapıldığını ifade eden Vali Özkan, mart ayı içinde özellikle memleketin birliğine bütünlüğüne yönelen terörle mücadele faaliyetleri çerçevesinde operasyonların yapıldığını aktardı. Terörle mücadele kapsamında 11 kişinin gözaltına alındığını ve 1 kişinin tutuklandığını belirten Vali Özkan, 2 kişinin adli kontrol aldığını ifade etti.

"Hapis cezası olan 363 aranan şahıs yakalandı"

Asayişi etkileyen önemli hususlardan birinin de muhtelif suçlardan aranan ve yakalaması bulunan kişiler olduğunu dile getiren Vali Özkan, "İstatistiksel olarak bu kişilerin suç işleme oranları daha fazla oluyor. Adalet duygusunun pekişmesi ve kamu vicdanının rahatlaması açısından bu kişilerin bir an önce yakalanıp ilgili birimlere teslim edilmesi gerekiyor" diye konuştu. Vali Özkan, bu kapsamda hapis cezası bulunan 363 kişinin mart ayı içinde yakalanıp ilgili birimlere teslim edildiğini kaydetti.

Vatandaşların özellikle muzdarip olduğu nitelikli yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarının da günümüzde asla kabul edilemeyecek, taviz verilmemesi gereken suçlardan olduğunu belirten Vali Özkan, "Alınan tedbirler neticesinde bu tür suçlar önemli ölçüde azalmıştır. Ancak dönem içerisinde Yunusemre ilçesinde, farklı şehirlerle bağlantısı olan bir suç örgütü tarafından gerçekleştirilen suçla ilgili emniyetimizin nitelikli çalışması sonucunda tüm suçlular yakalanmış ve 4 kişi tutuklanmıştır" dedi.

Toplantıda, suç işlemede kullanılan ruhsatsız silahların yakalanmasının önem arz ettiğini belirten Vali Özkan, ruhsatsız silahlarla ilgili mart ayı içinde 90 silahın yakalandığını, bununla ilgili 87 kişiye işlem yapıldığını kaydetti. Organize suç örgütleri ile mücadelenin etkili bir şekilde devam ettiğini söyleyen Vali Özkan, bu kapsamda 8 kişinin gözaltına alındığını, 2 kişinin tutuklandığını, 7 kişinin de adli kontrol aldığını ifade etti.

Jandarma ekiplerinin Saruhanlı ilçesinde tefecilere yönelik yapmış olduğu nitelikli çalışmaya da değinen Vali Özkan, bu kapsamda 1 kişinin tutuklandığını, 2 kişinin adli kontrol aldığını söyledi.

Vali Özkan, emniyet ve jandarma birimleri tarafından narkotik suçlarla mücadele kapsamında 372 kişinin gözaltına alındığını, 75 kişinin tutuklandığını, 20 kişinin ise adli kontrol aldığını aktardı. Bu operasyonlarda muhtelif miktarlarda zararlı madde elde edildiğini belirten Vali Özkan, hukuki süreçlerin başlatıldığını söyledi.

Vali Özkan, Akhisar ilçesinde emniyetin yapmış olduğu nitelikli çalışma hakkında bilgi vererek bununla ilgili 3 kişinin tutuklandığını 1 kişinin adli kontrol aldığını, 50 bine yakın uyuşturucu niteliğinde hap elde edildiğini kaydetti.

Vali Özkan, ayrıca Alaşehir, Şehzadeler, Turgutlu ve Yunusemre ilçelerinde de jandarmanın yapmış olduğu operasyonlarda hap ve uyuşturucu malzeme ele geçirildiğini, 7 kişinin ise tutuklandığı bilgisini verdi.

Emniyet ve jandarma birimlerinin bu tür faaliyetlerinin artarak devam edeceğini vurgulayan Vali Özkan, "Manisalı hemşehrilerimizin katkılarıyla, zararlı maddelere karşı sıfır tolerans ilkemiz doğrultusunda mücadelemizi sürdüreceğiz. Gençlerimizi korumak, en önemli hedefimizdir. Bu hedef, sadece kamu görevimiz değil, aynı zamanda bireysel, insani ve vicdani sorumluluğumuzdur. Hep birlikte, koordineli bir şekilde zararlı maddelere karşı mücadele edeceğiz" şeklinde konuştu.

Gençlere karşı risk ortalaması yüksek olan diğer bir hususun da siber suçlar olduğuna dikkat çeken Vali Özkan, bu kapsamda 100’e yakın şahıs ve hesapla ilgili işlem yapıldığını, 20 kişinin gözaltına alındığını, 7 kişinin tutuklandığını, 20 kişinin de adli kontrol aldığını ifade etti.

Vali Özkan, vatandaşların yaşam kalitesini artıracak ve güvenliğini sağlayacak çalışmaların hep beraber icra edildiğini belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.