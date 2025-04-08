İnegöl Belediyesi’nin Tapu Müdürlüğü’nde işlem yapan vatandaşların işlerini kolaylaştırmak adına oluşturduğu hizmet noktası, Yeni Hükümet Konağında faaliyete başladı.BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl Belediyesi, tapuda işlem yapan vatandaşların işlemlerini kolaylaştırmak adına Tapu Müdürlüğü’nde bir hizmet noktası oluşturmuştu. Vergi Dairesi binasında bulunan hizmet noktası, 08 Nisan 2025 tarihi itibari ile Tapu Müdürlüğü’nün Yeni Hükümet Konağına taşınmasından dolayı bugün itibariyle Yeni Hükümet Konağı 2’nci katında faaliyete başladı.

HANGİ HİZMETLER SUNULUYOR

İnegöl Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı hizmet noktasında vatandaşlar tapu iş ve işlemleri ile birlikte emlak beyanı verilebiliyor ve kredi kartı ile ödemelerini yapabiliyorlar.