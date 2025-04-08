Kurtlar Vadisi’nin sevilen karakteri Süleyman Çakır’ın 21’inci ölüm yıl dönümü anısına Ankara’da lokma dağıtıldı.

Oktay Kaynarca tarafından canlandırılan ve Kurtlar Vadisi dizisinin 43’üncü bölümünde yaralanarak 45’inci bölümünde diziye veda eden Süleyman Çakır karakterinin öldüğü tarih olan 8 Nisan 2004’te gıyabi cenaze namazı düzenlenmişti. O tarihten beri düzenli olarak her yıl ölüm yıl dönümünde lokma dağıtıldı. 21’inci ölüm yıl dönümünde ise Mücahit Çelebi tarafından Hacı Bayram Veli Camii’nin avlusunda öğle namazının ardından lokma dağıtıldı.

"Vefat ettiğinde Türkiye’de gıyabi cenaze namazları kılındı"

Süleyman Çakır’ın vefatının 21. Yılında lokma dağıtan Mücahit Çelebi, günümüzdeki dizilerin yalan dolan üzerine kurulu olduğunu ileri sürerek, "Günümüzdeki dizilerin gençlere kötü ve olumsuz örnek olmasına binaen tarihe damgasını vurmuş bir dizi olan Kurtlar Vadisi’nde önemli bir karakter olan Süleyman Çakır’ın koca bir nesle delikanlılığı, doğruluğu, dürüstlüğü öğretmesine binaen bugün burada lokma dağıttık. Umarım gelecek nesiller de Kurtlar Vadisi gibi önemli bir diziyi izlemeye devam ederler. Senelerdir, her sene-i devriyesinde ülkemizin farklı noktalarında çeşitli ikramlar oluyor. Oktay Kaynarca da dahil olmak üzere bu karakteri unutmadık. Hatta 2004 senesinde vefat ettiğinde Türkiye’de gıyabi cenaze namazları kılındı. İnsanlar o kadar ciddiye almıştı. Umarım günümüzdeki dizilere örnek olur, ilham kaynağı olmaya devam eder" diye konuştu.

"İyi bir insandı"

Lokma dağıtımı sırasında tezgahın başında duran tezgahtar ise "Duygulandık. Dizi çok güzeldi. Hayat çok güzeldi akşamları seyrederken. Devamını isteriz. Özlüyoruz. Allah rahmet eylesin tabii ki. İyi bir insandı. Hayrına lokma dağıttık, Allah kabul etsin" ifadelerini kullandı.

Dağıtılan lokmayı yiyen vatandaşlardan biri ise "Mekanı cennet olsun. Allah Peygamber Efendimize komşu eylesin inşallah" dedi.