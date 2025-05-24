Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılması doğrultusunda Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Avrupa Birliği’nin attığı adımların memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Suriye’ye uygulanan yaptırımların kaldırılması kararına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD ve Avrupa Birliği tarafından atılan adımların memnuniyet verici olduğunu belirtti. Keçeli paylaşımında, "Bu düzenlemeler, Suriye’nin istikrar ve güvenliğe kavuşturulması çabalarında kritik önem taşımaktadır. Türkiye, Suriye’de ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacak adımları; kurumsal kapasitesi, özel sektörünün girişimci gücü ve iş birliğine açık tüm üçüncü ülkelerle birlikte hayata geçireceği faaliyetler eliyle desteklemeye devam edecektir" ifadelerine yer verdi.