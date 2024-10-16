Manisa’da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 16 Ekim Dünya Gıda Günü dolayısıyla düzenlenen “Gıda hakkı daha iyi bir yaşam için daha iyi bir gelecek için kimseyi geride bırakma” etkinliğinde dünyada milyarlarca insanın gıdaya ulaşamadığı belirtilerek ve bu durumun çözüm yolları masaya yatırıldı.

Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 16 Ekim Dünya Gıda Günü kapsamında “Gıda hakkı daha iyi bir yaşam için daha iyi bir gelecek için kimseyi geride bırakma” temasıyla program düzenlendi. 100. Yıl Konferans Salonunda gerçekleşen programa Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel, Manisa Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Manisa Sağlık İl Müdürü Erol Karaca, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Kılıç, daire müdürleri, öğrenciler katıldı. Etkinlikte Manisa’nın 17 ilçesinde yetişen başta üzüm, zeytin, kavun olmak üzere üretilen ürünler tanıtıldı. Vali Özkan, Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk ve protokol üyeleri stantları gezerek ürünleri tattı.

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, seçilen temanın çok önemli olduğunu ifade ederek, daha iyi bir yaşam ve geleceğe güvenli bakmanın insanın en önemli hislerinden biri olduğunu dile getirdi. Vali Özkan, “Geleceğe güvenle bakmak için, yaşam kalitesini artırmak için insanların hem dayanışma içinde olması hem temel insan hakları çerçevesinde medeniyet tarihimize vakıf gelen insanlık tarihimize vakıf gelen evrensel insan haklarına saygı duyulması önem arz ediyor. Gençlerimizin burada olması bizi ayrıca heyecanlandırıyor” dedi.

Sürdürülebilir iyi bir tarımın inşa edilmesi noktasında bakanlığın önemli çalışmaları olduğunu dile getiren Vali Özkan, güvenli gıda ve sağlıklı gıdaya ulaşma noktasında neler yapılması gereken sürecin iyi takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, daha iyi bir yaşam, daha iyi bir gelecek için gıda hakkı temalı düzenlenen programa katılanlara teşekkür etti. Öztürk, “Her yıl Birleşmiş Milletlerin kuruluş günü olan 16 Ekim Dünya Gıda olarak kutlanmaktadır. Tabii 50’den fazla dilde 150’den fazla ülkede 16 Ekim Dünya Gıda Günü bu yıl 44. kez kutlanıyor. Ve bu yılki tema hakikaten dünyanın içerisinde bulunduğu durum ve konjonktür adına da önemli bir temayla kutlanıyor gıda hakkı. Daha iyi bir gelecek, daha iyi bir yaşam için gıda hakkı. 8 milyar dünya nüfusunun içerisinde 733 milyon insanın açlıkla mücadele ettiği bir dünyayı yaşıyoruz. Tüm bilim insanları dünyada 8 milyar insanı doyuracak yeter miktarda gıda olduğunu ifade ediyorlar. Fakat bu ifadeye rağmen bunun yüzde 10’u bir insan kitlesi açlıkla mücadele ediyor. Dolayısıyla dünyanın içerisinde olduğu bu durumda bu de elbette ki bu yılki bu tema ayrı bir anlam ifade ediyor. İnsanın temel ihtiyaçlarından biri olan gıda tüketimi konusunda da elbette sorumluluklarımız var. Tabii bu sorumlulukların başında tarladan çatala kadar tüm bunu resmi süreçlerini yürüten, yöneten üretimden sofraya katan tüm zincirlerin sorumlusu olan Tarım ve Orman Bakanlığı olarak da bu sorumluluğun bilincinde tüm çalışmalarımızı, projelerimizi ve denetim gereklilikleri yerine getiriyoruz. İlimizde 216 gıda kontrol görevlisiyle geçen yıl toplamda 27 bin 417 denetim gerçekleştirdik. Bugün itibariyle de bu sayı 16 bin 724’e ulaşmış yılsonuna kadar da çalışmalarımız denetimlerimiz devam edecek. Tabii güvenilir gıdaya da her insanımızın erişim hakkı var. Bakanlık olarak da güvenilir gıdayla ilgili de sorumluluk tarafımıza ait. İl Müdürlüğü olarak da bakanlığımızın talimatları, yayınladığı mevzuat ve kurduğu sistem üzerinden elimizdeki tüm bu gıdayla ilgili süreçleri yönetmekte yürütmekteyiz. 2023 yılında bu gıda kontrol görevlisi arkadaşlarımızla toplamda bin 778 numune alarak Manisa’mızın Türk insanımızı ve önemli bir ihracat ili olmamız hasebiyle aslında tüm dünya insanında güvenilir gıdayla buluşması anlamında önemli çalışmalara imza attık. Bugün de 2703 numuneyle çalışmalarımız devam ediyor. Tabii bakanlık olarak sorumluluğumuzun farkında görevlerimizi ifa etme gayreti içerisindeyiz. Sayın valimizin ile ilimize gelir gelmez hemen ilk etapta sürdürülebilir tarımla ilgili, güvenilir gıdayla ilgili, tarım ve çevre ilişkisiyle ilgili talimatları ve proje yapma talimatlarını aldık. Bunun üzerine de çalışmalarımızı devam ettiriyoruz, sürdürüyoruz. Tabii her ne kadar bakanlık olarak tarlada çatala kadar sorumluluk bizde olsa desek de elbette ki hak kavramını medeniyetinin merkezine koymuş Anadolu insanını bugünkü bakiyesi olan bizler de elbette gıda hakkında sorumluluk bilincinde olmalı, bu farkındalığı en derine kadar hissetmeliyiz. Biz böyle bir medeniyetin bakisiyiz. Dolayısıyla Anadolu insanının irfan sahibi insanın da gıda hakkı konusundaki hassasiyeti elbette vardır. Daha iyi biliyorsam daha iyi bir gelecek için gıda hakkı temalı bu yılkı kutlamamız hakikaten bizim için de farklı anlam ifade etti. Ben buradan bir şahıstan da denetimle ilgili ne alo 174 WhatsApp ihbar hattımız Kime hattımız, diğer hızlı bildirimler vesaire bunlarla ilgili de aslında güvenilir gıdaya ulaşma kapsamındaki denetimlerimizle gerçekleştirdiğimizi bir kez daha vurgulamış olayım” dedi.