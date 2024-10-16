Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreniyle yeni ders yılına başladı.

50 bine yakın öğrencinin eğitim gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni düzenlendi. Açılış töreni öncesi Manisa CBÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü tarafından gerçekleştirilen mini konser öğrenciler, akademisyenler ve protokol tarafından uzun süre alkışlandı. Gerçekleştirilen konser dolayısıyla orkestraya plaket takdim edildi.

Açılış töreninde konuşan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, üniversitede bulunan fakülteler hakkında ve yaptıkları, yapacakları projeler bilgi verdi. Kibar, "Manisa, sanayi konusunda oldukça gelişmiş bir şehir. Gelişmiş olan birçok özelliğinin yanında bu konuda özellikle bölgeye istihdam noktasında katkı sağlamak üzere meslek yüksekokuluna sahibiz. Manisa’nın hemen hemen her ilçesinde, iki ilçesi hariç Manisa’nın her ilçesinde toplam 15 tane meslek yüksekokulumuz ile özellikle sanayide ara eleman olarak ifade edilen ancak bizlerin aranan eleman olarak ifade ettiğimiz nitelikli mezunlar vermeye devam ediyoruz” dedi.

Manisa CBÜ ile geleceğe umutla baktıklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, “Bu güzel şehrin bir parçası olan üniversitemiz, bilgi ve bilimin ışığında yetişen gençlerimizle geleceğe umutla bakmamıza vesile oluyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak, eğitimi en önemli önceliklerimizden biri kabul ediyoruz. Bilim ve çağdaş eğitimle aydınlanmış bir nesil yetiştirmek, ülkemizi daha güçlü, daha özgür bir geleceğe taşımak demektir. Eğitim, sadece bilgi edinme değil, aynı zamanda bireylerin özgürce düşünme, sorgulama ve üretme yeteneklerini geliştirme sürecidir. Bu anlayışla Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak öğrencilerimizin yanında olmaya, onların eğitim hayatlarına katkı sağlamaya özen gösteriyoruz” diye konuştu.

Eğitimin çok yönlü bir aktör olduğunu söyleyen Manisa Valisi Vahdettin Özkan, “Eğitim gerçekten bütün sektörlerin, bütün insanların rehberliğini yapan çok yönlü, çok aktörlü bir alandan bahsediyoruz. Bunu da elbette ki akademisyenlerimiz, öğretmenlerimiz yapıyor. Bütün sektörlere ruh veren, hedef veren, anlam veren yönetme kabiliyeti olan bu eğitim kamu hizmeti, insanlık tarihi boyunca var olmuştur. İlk insandan günümüze bu eğitim faaliyetini hem varoluşla beraber sürekli nasıl iyileştiririz, nasıl geliştiririz sorusu insanların önünde en önemli konu olmuştur, sorun olmuştur. İyileştirme açık alan olmuştur. Eğitim kamu hizmeti çok evrensel bir hizmettir. Bütün insanlığı ilgilendiriyor. Devletimiz, hükümetimiz insanlarımızın hissiyatına tercüman olarak bu eğitim kamu hizmetini etkinleştirmek, yaygınlaştırmak için önemli bir çaba içinde tabiatı gerekmektedir. Ama eğitim kamu hizmetine, hem eğitim kurumlarına ve bütün diğer sektörlerin katılması, katkı sunulması önemli” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker tarafından “Bilişim Teknolojileri ve Bilişim Disiplinleri Etkileşimi” konusunda ilk ders verildi.

Açılış törenine Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Kurtça Eker, Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, Manisa İl Tarım Müdürü Metin Öztürk, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Kılıç, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.