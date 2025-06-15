Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek’in Çatal Mezarlığı’ndaki kabri, Babalar Günü’nde de vatandaşların yoğun ilgisiyle doldu.MANİSA (İGFA) - Manisaspor’a olan bağlılığıyla da her zaman gönüllerde yer edinen Başkan Zeyrek, Babalar Günü ve Manisaspor’un 60’ıncı kuruluş yıl dönümünde de unutulmadı.

Manisaspor taraftarları ve kulüp yönetimi, Manolya Meydanı’nda bir araya gelerek Çatal Mezarlığı’na yürüdü. Başkanımızın kabrini ziyaret edip dua eden taraftarlar, hem Babalar Günü’nü hem de kulübün yıl dönümünü kutladı. “Başkanımızdan miras, Manisaspor’umuz 60 yaşında” pankartıyla yapılan anmada, duygusal anlar yaşandı.

Ardından tekrar Manolya Meydanı’ında bir araya gelen Manisasporlular, Zeyrek için lokma ve pilav hayrı yaptı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Anıl Ceylan da Manisaspor kafilesi ile mezarlık ziyaretine katılıp Manolya Meydanı’nda vatandaşlara lokma dağıttı.