İzmir'de Bostanlıspor her yıl düzenlediği Babalar Günü Futbol Maçı bu yıl da büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.İZMİR (İGFA) - İzmir'de Bostanlıspor'un geleneksel “Babalar Günü” karşılaşması yapıldı ve Bostanlıspor’un minik futbolcuları, babalarını 5-4 yendi.

Gode Cengiz Spor Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada, minik futbolcular ile babaları kıyasıya mücadele etti. Heyecan dolu maçta Bostanlıspor’un minik oyuncuları, babalarını 5-4 mağlup ederek sahadan galibiyetle ayrıldı.

Maçı izleyen anneler ve sporcu yakınları, tezahüratlarla hem babalara hem de minik futbolculara moral verdi. Organizasyonu yöneten Bostanlıspor Yönetim Kurulu Üyesi ve Futbol Takımları Koordinatörü Behiç Basatuğrul, müsabakanın geleneksel hale geldiğini vurgulayarak, “Çocuklarımızın kazanma hırsı alkışlanmalıydı. Bostanlıspor’un bir aile kulübü olduğu bir kez daha kanıtlandı. Bu anlamlı günde mücadele eden tüm sporcularımızı kutluyoruz” dedi.

Maçın ardından minik futbolcular, babalarıyla birlikte fotoğraf çektirerek bu özel günü ölümsüzleştirdi. Sporun birleştirici gücünü bir kez daha ortaya koyan etkinlik, aileler arasında neşeli anlara sahne oldu.