Eğitim-Bir-Sen ve Genç Memur-Sen’in iş birliğiyle öğrencilerin kitap okuma ve kompozisyon becerilerini geliştirmek ve kültür-edebiyat alanında bilge nesiller yetiştirmek amacıyla düzenlenen ’Bir bilenle bilge nesil’ projesi ödül töreni gerçekleştirildi. Manisa genelinde bu yıl 2 bin öğrencinin 4 bin kitapla buluştuğu projede dereceye giren öğrencilere hediyeleri takdim edildi.

Bir Bilenle bilge nesil projesinin Manisa ödül töreni geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

Törene ünlü şair Prof. Dr. Nurullah Genç, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Kılıç, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Gençay, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Manisa 1 Nolu Şube Başkanı Ahmet Yasav, Eğitim Bir Sen Manisa 2 Nolu Şube Başkanı Bilal Elbir, Genç Memur Sen Manisa İl Başkanı Abdullah Said Güneş, sendika başkanları, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı. Yoğun bir katılımın olduğu program Yunusemre Millet Çarşısı Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

İstiklal Marşının okunmasının ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencilerinden Sait Kandemir’in Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından programın açılış konuşmasını yapan Genç Memur Sen Manisa İl Başkanı Abdullah Said Güneş, "Bugün burada, kökleri geleneğimizde, meyveleri istikbalimizde olan çok özel bir projenin, ’Bir Bilenle Bilge Nesil’in heyecanını paylaşmak üzere bir aradayız. Bu anlamlı buluşma, sadece bir etkinlik değil; aynı zamanda medeniyet değerlerimizle yoğrulmuş bir neslin inşası adına atılmış güçlü bir adımdır. Peygamberimizin ’İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır’ hadisi şerifi düsturunu benimseyerek bu projede bir araya gelen her genç, yalnızca bir kitabı okumakla kalmamış, aynı zamanda bir bilgeyle buluşarak düşünmüş, anlamış ve kendi hakikat yolculuğuna çıkmıştır. Zira biz inanıyoruz ki: ’Bir bilen, bir nesli değiştirir.’ Unutmayalım ki bizler, sadece okuyan değil; okuduklarını yorumlayan, sorgulayan, değerleriyle düşünen ve harekete geçen bir gençlik hayal ediyoruz. Bu kıymetli sürecin yürütülmesine katkı sağlayan herkese ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Başta, Memur-Sen Genel Başkanımız Sayın Ali Yalçın’a Genç Memur-Sen Genel Başkanımız Mesut Emre Balcı’ya gençliğe olan güveni ve vizyoner liderliği için şükranlarımı sunuyorum. Manisa Memur-Sen İl Temsilcimiz Sayın Ahmet Yasav’a, bu kutlu yürüyüşe Manisa’dan güçlü bir destek verdiği için teşekkür ediyorum. Yine Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nde faaliyetlerini özveriyle sürdüren ADEM Topluluğu’na katkıları için gönülden teşekkür ediyorum. Ayrıca Genç Memur Sen ekibimize yol arkadaşlarıma da bu programda verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Unutmayalım ki bizler, sadece okuyan değil; okuduklarını yorumlayan, sorgulayan, değerleriyle düşünen ve harekete geçen bir gençlik hayal ediyoruz. Bugün burada salonda bulunan yine Genç Memur-Sen’imizin vizyonun bir parçası olan Genç Memur-Sen Arama Kurtarma Ekibimizin sahada gösterdiği örnek fedakarlık, gençliğimizin taşıdığı sorumluluk bilinci için teşekkür ediyorum. Genç kardeşlerim, Unutmayın ki bilgelik; sadece bilgiye değil, aynı zamanda irfana da talip olmaktır. Sizler, bu toprakların umudu, bu milletin yarınısınız. Kalbinizde iman, zihninizde hikmet, elinizde emek oldukça yarınlarımız aydınlık olacaktır. Konuşmamın sonunda önce kendi topraklarında zulme ve soykırıma uğrayan Filistinli kardeşlerimize Doğu Türkistan’daki kardeşlerimize zulümden kurtulmalarını Rabbim den niyaz ediyorum." dedi.

"Milletimizin değerleriyle barışık bir gençlik istiyoruz"

Memur Sen Manisa İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Manisa 1 Nolu Şube Başkanı Ahmet Yasav, "Ülkemizde eğitim gören öğrencilerin kitap okuma, kompozisyon becerilerini geliştirme ve kültür-edebiyat alanında bilge nesiller yetiştirmek amacıyla düzenlenen ‘Bir Bilenle Bilge Nesil’ projesi Manisa genelinde bu yıl 2 bin öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. 8 yıldır devam eden Bir Bilenle Bilge Nesil projesiyle ülke genelinde öğrenci sayısı yarım milyonu, kitap sayısı bir buçuk milyonu aşmış ve 50 bin adanmış öğretmen gençlere danışmanlık yapmıştır. Manisa özelinde ise yaklaşık 10 bin öğrenciyi, 20 bin kitapla buluşturduk. Bu çalışmamızda bizlere destek olup, gönül veren 400 öğretmen arkadaşımıza da teşekkür ederiz. Bugün burada, bu muazzam tabloda yarının akademik birikimini, Türkiye’nin entelektüel geleceğini, heybetini inancından, gücünü medeniyet birikiminden alan bilge bir nesil görüyoruz. Kurucu Genel Başkanımız şair, yazar, mütefekkir Merhum Mehmet Akif İnan, Eğitim-Bir-Sen’i, Memur-Sen’i kurmakla yetinmedi, bizlere sadece eserler bırakmadı, bizleri emanetler zincirinin de sahibi kıldı. Bu zincirin en önemli emaneti hiç şüphesiz genç neslimizdir. Gençlik, onun hayatında yaşayıp geçen bir dönem olarak değil, kutlu mesajları aktarmakla sorumlu olduğumuz insani bir sorumluluk alanı olarak karşımıza çıkıyor. Bunun bilinciyle, genç nesli idrak sahibi kılmanın, infak öznesi yapmanın da gayreti içerisindeyiz. Bu büyük ailenin, gençlere seslenen, gençler tarafından seslendirilen kapısı Genç-Memur-Sen’dir. Genç Akif’lerin geç kalmadan, geç olmadan medeniyetimizin müntesibi ve medeniyet değerlerimizin müttefiki olması için Akif İnan’dan aldığımız meşaleyle genç dimağların zihinlerinde yeni ufuklar, yeni heyecanlar, yeni hedefler oluşturmanın gayretindeyiz. Milletimizin değerleriyle barışık, kültür ve medeniyetimizin inşa ve ihyacısı bir gençlik istiyoruz. Tehdit eden değil, hayrı, güzeli, doğruyu teklif eden; dünü anlayan, bugünün hakkını veren, geleceğe dair strateji geliştirebilen; zamanın ritmini belirleyen, ruhuna yön veren ve zamanı yöneten, asrın idrakiyle donanmış; bencil ve tüketen değil, paylaşan ve üreten; yakıp yıkan, duran değil, durduğu yeri bilen, bir günü diğerine eşit olmayan; sorunlara meydan okuyan, mekânı kuşatan, insana dokunan; süründürücü satıhçılığı, çürütücü taklitçiliği ve öldürücü küffarı yok edecek, aydınlığı getirecek; dininin, dilinin, beyninin, ilminin, kalbinin davacısı; kökü ezelde ve dalı ebette bir sistemin aşkına, vecdine, diyalektiğine, estetiğine, irfanına sahip bir gençlik istiyoruz. Projemize katılım sağlayan gençlerimize teşekkür ediyor. Dereceye girerek ödül alanları tebrik ediyoruz. Bu süreçte, paydaşımız olan, projenin uygulama safhasında desteklerini esirgemeyen İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Mehmet Uğurelli ve ilimizin kıymetli eğitim yöneticilerine de ayrıca teşekkür ediyoruz."

"Başarı bedel ister"

Programın son kısmında ise Şair Prof. Dr. Nurullah Genç gençlerle unutulmaz bir söyleşiye imza atarken okuduğu şiirleriyle de salonu dolduran yüzlerce vatandaşa unutamayacakları bir akşam yaşattı. "Hayalleri olmayanın geleceği olmaz." diyen Genç, her başarının bir bedeli olduğunun altını çizerek tüm gençleri hayallerinin peşinde koşmaya davet etti.

Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli ve Memur Sen Manisa İl Temsilcisi Ahmet Yasav günün anısına Nurullah Genç’e hediye takdim etti.

Hediye takdiminin ardından ise iki ayrı kitap üzerinden 4 farklı kategoride ödül alan öğrenciler rehber öğretmenleri eşliğinde sahneye takdim edilerek hediyeleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Dereceye giren öğrenciler

İsmet Özel’in ’Waldo Sen Neden Burada Değilsin’ adlı kitabı üzerine yazılan kompozisyonlarda üçüncülük ödülü Salihli Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesinden Meryem Dalmaz’a, İkincilik ödülü Hilaliye Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinden Zeynep Beyda Taşçı’ya, Mehmet Akif İnan Özel Ödülü Bekir Sacide Keleşoğlu Anadolu Lisesinden İsmet Deniz Özmemiş’e, Birincilik ödülü ise Manisa Cumhuriyet Anadolu Lisesi’nden Gülsenur Timur’a takdim edildi.

Nurullah Genç’in "Başarı Bedel İster" adlı kitabı üzerine yazılan kompozisyonlar ile dereceye giren öğrenciler ise şu şekilde sıralandı: Üçüncülük ödülü Dündar Çiloğlu Anadolu Lisesi’nden Yusuf Arda Akyüz, İkincilik ödülü Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesi’nden Elanur Oruç, Mehmet Akif İnan Özel Ödülü Sekine Evren Anadolu Lisesi’nden İklil Hüma Azak, Birincilik ödülü ise Hilaliye Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Ayşe Ekinci."