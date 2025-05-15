Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

Trendyol Süper Lig’de 36. hafta heyecanı 17 Mayıs Cumartesi ve 18 Mayıs Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Söz konusu müsabakalarda görev yapacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden duyuruldu.

Süper Lig’de 36. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

17 Mayıs Cumartesi

19.00 Adana Demirspor - Hatayspor: Ömer Faruk Turtay

18 Mayıs Pazar

19.00 Samsunspor - Sivasspor: Halil Umut Meler

19.00 Bodrum FK - Trabzonspor: Çağdaş Altay

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19.00 Galatasaray - Kayserispor: Ali Şansalan

19.00 Fenerbahçe - Eyüpspor: Ozan Ergün

19.00 Alanyaspor - Beşiktaş: Mehmet Türkmen

19.00 Antalyaspor - Gaziantep FK: Alper Akarsu

19.00 Çaykur Rizespor - Göztepe: Oğuzhan Çakır

19.00 Kasımpaşa - Başakşehir: Atilla Karaoğlan

Kaynak: İHA