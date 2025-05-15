Şırnak’ta, Uluslararası Aile Günü dolayısıyla "Aile Yürüyüşü" düzenlendi.

2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen yürüyüş, Ömer Kabak Meydanı’nda başladı. Etkinlikte bir araya gelen vatandaşlar, kent meydanına kadar yürüdü.

Yürüyüşün ardından konuşan Vali Birol Ekici, dünyanın Şırnak’ın aile yapısına gıpta ile baktığını söyledi. Ekici, "Şırnak, tüm dünyaya örnek olacak kadar güzel bir aile yapısına sahip. Hepimizin gıpta ile baktığı, herkesin Şırnak’taki aile gibi olmak istediği bir yapıya sahip. Bütün dünya politikalarına baktığımız zaman ikiden, üçten fazla. Şehrimizle gurur duyuyorum. Sizlerle gurur duyuyorum. Bu meseleyi mesele edip geldiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, kamu kurum amirleri, STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.