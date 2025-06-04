Şırnak Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların mezarlık ziyaretlerini daha düzenli ve hijyenik bir ortamda gerçekleştirebilmeleri amacıyla mezarlıklarda temizlik çalışmalarına hız verdi.

Park ve Bahçe İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında kent merkezindeki mezarlıklarda yabani ot temizliği, çim biçme ve genel çevre düzenleme işlemleri başlatıldı.

Belediye tarafından yapılan açıklamada, bayram öncesi artan mezarlık ziyaretleri göz önünde bulundurularak temizlik ve bakım çalışmalarının planlı bir şekilde yürütüldüğünü belirtti. Mezarlıkların daha temiz ve düzenli hale getirilmesi için başlatılan çalışmaların bayram günlerinde de devam edeceği kaydedildi.