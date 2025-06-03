Şırnak’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir araçta 30 kilogram metamfetamin ele geçirilirken, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda durdurulan bir araçta arama yapıldı. Hassas burunlu narkotik köpeği Hector ile yapılan detaylı aramada 30 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü A.E., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.