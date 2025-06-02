Turgutlu Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte hız verdiği temizlik çalışmalarının kapsamını genişleterek Kurban Bayramı öncesi daha temiz bir Turgutlu için harekete geçti.

Turgutlu Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi daha temiz bir Turgutlu için kolları sıvadı. Bu kapsamda Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaz aylarında artan çevresel riskleri önlemek amacıyla kentin farklı noktalarında çöp konteynerlerinin etrafında, Turgutlu Kabristanlığında ve muhtelif bölgelerde kireçleme çalışmaları gerçekleştirdi. Ekipler; kabristanlık ile birlikte Kabaçınar, Irlamaz, Hacıisalar, Yunusdere, Ören, Karaköy, Kuşlar Mahalleleri ve kent genelinde kireçleme çalışmasını tamamladı. Bu sayede hem kötü kokuların önüne geçildi hem de bakteri ve mikroorganizmaların üremesi engellendi. Program dahilinde kent genelinde temizlik ve hijyen uygulamalarına devam edilecek.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Temizlik İşleri Müdürü Evren Erbaş Ser, "Kurban Bayramı öncesinde hem hijyenik hem de çevre açısından daha sağlıklı bir kent için çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Ekiplerimiz, yaptığı kireçleme işlemleriyle hem kötü kokuların hem de zararlı mikroorganizmaların oluşumunun önüne geçiyor. Tüm hemşehrilerimizin daha temiz, daha sağlıklı bir Turgutlu’da bayram geçirmesi için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.