485. Uluslararası Mesir Macunu Festivali Süresince Şehzadeler şehri Manisa'da bulunan Kardeş Ülke Azerbaycan'ın kardeş Belediyesi Şirvan dan gelen heyette bulunan, Şirvan şehir hastanesinin Başhekimi ParvizRüstembayov, Manisa Merkez Efendi devlet Hastanesini Başhekimi Uzm. Dr. Fatma Neslim Yağlı ziyaret etti.

MANİSA (İGFA) - 485. Uluslararası Mesir Macunu Festivali Boyunca Bakü Aysel Halk Dansları Grubuna ev sahipliği yapan şehir aynı zaman da 2023 yılında Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği'nin aracılığı ile Kardeş Belediye olduğu Şirvan heyetini de misafir etti. Şirvan heyetinde, Şirvan Vali Yardımcısı Aynur Fərzəliyeva ve Belediye Başkanı İlham Seferov, Analiz Müdürü İsa Namazov ve Şehir Hastanesi Başhekimi ParvizRustambayov'dan oluştu.

Heyetin, Merkez Efendi Devlet Hastanesini ziyarete, Manisa Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Şentürk Hoşgül ve Cumhuriyet Halk Partisi Meclis üyeleri de eşlik etti..

Günün anısına Şirvan Vali Yardımcısı Aynur Ferzaliyeva ve Dernek başkanı Şentürk Hoşgül günün anısına birbirlerine hediye takdimin de bulundu.