Manisa’nın Yunusemre ilçesinde, 6.6 büyüklüğündeki deprem tatbikatı gerçeği aratmadı. Senaryo gereği enkaz altında kalan bir vatandaş kurtarma ekiplerinin koordineli çalışmasıyla titizlikle kurtarıldı.

Manisa genelinde, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında yaşanabilecek büyük bir depreme hazırlık amacıyla geniş çaplı bir deprem tatbikatı başarıyla gerçekleştirildi. Senaryo gereği, Yerin yaklaşık 8 kilometre derinliğinde merkez üssü Yunusemre ilçesi Akmescit Mahallesi olan 6.6 büyüklüğündeki depremde yaklaşık 4 bin kişi hayatını kaybetti, 48 bin kişi yaralandı. Deprem nedeniyle 25 bin civarında bina ağır hasar alırken, 11 bin civarında bina tamamen yıkıldı. Senaryoda deprem özellikle Yunusemre, Şehzadeler, Turgutlu, Saruhanlı ve Akhisar ilçelerinde ciddi yıkımlara neden olurken, Ahmetli, Gölmarmara ve Salihli ilçelerinde ise önemli bir hasar oluşmadı.

Depremin ardından Valilik koordinasyonunda AFAD, UMKE, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, Manisa İl Jandarma Komutanlığı, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, sağlık ekipleri ve yerel yönetimlerin de aralarında bulunduğu tüm kurumlar hızla sahaya intikal etti. Kurulan kriz merkezinden çalışmalar anlık olarak takip edildi.

Öte yandan tatbikat kapsamında devlet yurtları, spor salonları, kamu tesisleri ve çadır alanları geçici barınma merkezi olarak devreye alınarak 182 bin 468 vatandaş geçici barınma hizmetinden faydalandı. Ayrıca beslenme, hijyen ve temel ihtiyaçlara yönelik tüm lojistik koordinasyon eksiksiz sağlanırken, çocuklar, yaşlılar ve travma yaşayan vatandaşlar için psikososyal destek ekipleri görev yaptı. Elektrik, su ve doğalgaz gibi altyapı hizmetlerinde oluşan arızalar teknik ekiplerce giderildi, güvenlik güçleri de boşaltılan bölgelerde asayişi sağladı.

"Bütün kamu birimlerimizin seferber oldu"

Saruhanlı ilçesinde gerçekleştirilen enkaz arama kurtarma çalışmalarını sahada inceleyen Manisa Valisi Vahdettin Özkan, burada yaptığı açıklamada, "Bugün malumunuz, sabah 8.20’de maalesef ilimizde Yunusemre ilçemizin merkez olduğu 6.6 büyüklüğünde bir depreme maruz kaldık. Bu depremde tabii diğer dış illerimiz etkilendi. Komşu illerimiz özellikle İzmir etkilendi. Bütün arkadaşlarımız TAM dediğimiz Türkiye Afetlere Müdahale planı çerçevesinde ilimizdeki versiyonunu esas alarak hemen haber alır almaz bizim bütün unsurlar harekete geçmiş oldu. Koordinasyon merkezine gittik. Orada belli planlamaları ve yönlendirmeleri yaptık. Şu anda da sahaları dolaşıyoruz. Maalesef depremin anı, zamanı, yeri belli değil ama deprem esnasında Türkiye Müdahale Planıyla yapmamız gerekenlerin öncedeki hazırlanmış olan senaryoları, planlar doğrultusunda bütün kamu birimlerimizin seferber olması çok önemli. Bu çerçevede bütün kamu birimlerimizin seferber olduğunu ifade etmek istiyorum. Aynı zamanda bu konuda akredite olmuş sivil toplum kuruluşlarımız var. Bu sivil toplum kuruluşlarımız da kamu kuruluşlarıyla koordineli bir şekilde seferber olmuş durumda" dedi.

"Deprem riskini bertaraf etmenin odağında gerçekten iyi bir imar planı var"

Depreme hazırlıkta yapılması gereken en önemli işin yapı stoklarının depreme hazır hale getirilmesi gerektiğini vurgulayan Vali Özkan, "Bizim şu anda esas itibariyle bütün insanlarımızın, Manisalı hemşerilerimizin bilmesi gereken ve refleks haline getirmesi gereken afet olmadan önce biz ne yapmalıyız? Yani biz müdahale planlarını yaparken ondan daha önce riski yönetmemiz lazım. Yani bizim şu anda yaşam hakkımızı birinci dereceden etkilenen ve özellikle şehrimiz açısından risk skoru yüksek olan bir depremsellik bölgesinde ,depremselliği yüksek olan bir bölgede bir lokasyonda yaşıyoruz. Depremle ilgili neler yapmamız lazım? Bunları analiz etmemiz lazım. Bundan da hükümetimizin, devletimizin yapmış olduğu İRAP dediğimiz İl Riski Azaltma Eylem Planı şeklinde ifade bulan bir planımız vardır. Bu da deprem olmadan önce her kişiye, kuruma düşenler nelerdir? Bunları tarif ediyor. Bunlarla ilgili iletişim stratejisi nasıl olmalıdır? İzlemesi nasıl olmalıdır? Öncesinde yapmamız, almamız gereken tedbirler nelerdir? Kamu kurumlarının, belediyelerinin, meslek kuruluşlarının, her annenin babanın, her birimizin depremle ilgili ne yapmamız lazım? Bunları tarif ediyor. Bunlardan yüzlerce tedbir var tabiatıyla. Ama bunlarda özgül ağırlığı en fazla olan nedir? Yapı stoğunu iyileştirmemizdir. Yani deprem riskini bertaraf etmenin odağında gerçekten iyi bir imar planı, iyi bir yapılaşma, imar stoğunu yapı stoğunu depreme dayanıklı bir eksende inşa etmektir. Bu yönünde de bütün vatandaşlarımızın bu noktada duyarlı olması, bütün kurumlarımız bu noktada bütün enerjisini sarf etmesi önem arz ediyor" diye konuştu.