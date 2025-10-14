Manisa’nın Gölmarmara ilçesinde bulunan Hulki Sanlıtop Anadolu Lisesi öğrencileri, okul bahçesindeki zeytin ağaçlarında hasat sezonunu başlattı. Öğrenciler tarafından toplanan zeytinlerden elde edilen ürünler okul pansiyonunda değerlendirilirken, fazla üretim ise okula gelir sağlıyor.

Manisa’nın Gölmarmara ilçesinde yer alan Hulki Sanlıtop Anadolu Lisesi’nde, okul bahçesinde bulunan zeytin ağaçlarında öğrenciler tarafından zeytin hasadına başlandı. Öğrenciler, kendi elleriyle topladıkları zeytinleri sofralık olarak işlerken, bir kısmını da yağlık olarak yağhaneye gönderiyor. Üretilen zeytin ve zeytinyağları okul pansiyonunda kalan öğrencilerin yemeklerinde kullanılırken fazla üretim ise satılarak okul bütçesine katkı sağlıyor. Okul bahçesinde 10 yılı aşkın süre önce dikilen yaklaşık 60 zeytin ağacının bulunduğunu belirten Hulki Sanlıtop Anadolu Lisesi Müdürü Necati Özçetin, bu etkinlik sayesinde öğrencilerin erken yaşta tarımsal üretim bilinci ve sorumluluk duygusu kazandıklarını söyledi. Özçetin, okulda 68’i pansiyonda kalan toplam 223 öğrenci bulunduğunu belirtti.

Öğrencilerin ekip çalışmasıyla hasat yaptıklarını ifade eden okul müdür yardımcısı Çağla Aysal ise, etkinliğin öğrencilere yardımlaşma, iş bölümü ve takım ruhu kazandırdığını dile getirdi. Aysal, öğrencilerin kendi topladıkları zeytinleri sofrada görmenin mutluluğunu yaşadıklarını, elde edilen gelirle de ihtiyaç sahibi kişilere yardım etmeyi planladıklarını aktardı.

Gölmarmara İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şahin de öğrencilerin bu çalışmasıyla Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin "Erdem-Değer-Eylem" çerçevesine uygun olarak yardımseverlik, tasarruf, çalışkanlık ve duyarlılık gibi değerleri kazandıklarını ifade etti. Şahin ayrıca, bu etkinliğin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından ilan edilen "Yeşil Vatan Seferberliği" ile de örtüştüğünü vurguladı.