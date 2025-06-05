Manisa’nın Yunusemre ilçesinde hakkında 17 ayrı suçtan 63 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri ve Muradiye OSB Jandarma Karakolu tarafından düzenlenen operasyonla, 17 ayrı suçtan 63 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B. (47-E) yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Yapılan incelemede, şahsın dolandırıcılık ve hırsızlık başta olmak üzere 17 farklı suç dosyasından kesinleşmiş cezasının bulunduğu tespit edildi.

S.B., işlemlerinin tamamlanmasının ardından Manisa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.