Manisa’da hakkında "resmi belgede sahtecilik" ve "hırsızlık" suçlarından toplam 23 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

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Manisa İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Turgutlu Urganlı Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince 20 Nisan 2025 tarihinde yapılan çalışmalar kapsamında; 29 Ağustos 2024 tarihinden itibaren aranan ve hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.K. (61) isimli şahıs yakalandı. Şahsın, "resmi belgede sahtecilik" ve "hırsızlık" suçlarından arandığı ve hakkında 23 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan B.K., adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Manisa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edildi.

Kaynak: İHA