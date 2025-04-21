Antalya’nın Manavgat ilçesinde toplanan vatandaşlar İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Manavgat Kudüs Platformu’nun çağrısıyla Manavgat Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi önünde toplanan yaklaşık bin 500 kişi Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü. İsrail aleyhine sloganlar atan kalabalık taşıdıkları dövizlerle yürüyüş boyunca Filistin halkıyla dayanışma mesajları verdi. Protesto yürüyüşünde kadınların ve çocukların yoğun katılımı dikkat çekti. Çocukların Gazze’de hayatını kaybeden bebekleri simgeleyen bebek kundakları taşıması yürekleri burktu. Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan basın açıklamasının ardından grup dualar eşliğinde dağıldı.