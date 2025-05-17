Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında sahasında karşılaşacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı.

Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında sahasında Beşiktaş ile mücadele edecek olan Alanyaspor, bugün gerçekleştirdiği antrenman ile maç hazırlıklarını tamamladı. Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira yönetimindeki antrenman ısınma çalışması ile başladı. İki grup halinde top kapma çalışmasıyla devam eden antrenman taktik çalışmalarıyla sona erdi.

Corendon Alanyaspor ile Beşiktaş yarın saat 19.00’da karşı karşıya gelecek.