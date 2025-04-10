Türkiye’de nadir görülen kuş türleri arasında yer alan kara leylek, yaklaşık 10 yıl sonra Manisa’da yeniden görüntülendi. Manisa’nın en büyük sulak alanı olan Marmara Gölü’nün kuruması nedeniyle ise göçmen kuşların yeni rotası Sülüklü Göl oldu.

Geçtiğimiz yaz aylarında havaların çok sıcak olması ve yağışların beklenenden az olması sebebiyle Spil Dağı eteklerindeki Sülüklü Göl kuruma tehlikesi atlatmış, Manisa Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait arazözler ve Manisa Büyükşehir Belediyesine ait su tankerleriyle takviye edilen sularla gölün kurumasına izin verilmemişti. Manisa’nın en büyük sulak alanı olan Marmara Gölü’nün kurumasının ardından göçmen kuşlar, rotalarını Spil Dağı Milli Parkı’nın eteklerindeki Sülüklü Göl’e çevirdi. Geçen sene de göçmen kuşların konakladığı Sülüklü Göl, bahar mevsiminin gelişi ile yeniden göçmen kuşlara ev sahipliği yapmaya başladı. Kış aylarını Afrika’da geçiren ve Türkiye’de nadir görülen kuş türleri arasında yer alan kara leylek ise, yaklaşık 10 yıl sonra Manisa’da yeniden görüntülendi. Sülüklü Göl’ün derinliği az olan sazlık kısmında avlanan ve boyu yaklaşık 1 metreye yakın olan kara leylek (Ciconia nigra), büyük ve ince uzun yapısı, ince boynu, ince uzun ve kırmızı gagası, kırmızı uzun bacaklarıyla dikkat çekti. En son yaklaşık 10 yıl önce Akhisar ve Gölmarmara ilçeleri çevresinde görüntülenen kara leylek, 1,5 metre olan kanat açıklığıyla göl üzerinde süzülerek gözden kayboldu.

Kara leyleğin yanı sıra Ege Bölgesi’nde nadir görülen göçmen kuşlardan saztavuğu ile sakarmeke kuşları da Sülüklü Göl’de avlanırken görüntülendi. Bataklık çevreleri ve göllerde üreyen bir kuş olan saztavuğu, kırmızı gagası, sarı bacakları ve koyu renk tüyüyle diğer kuş türlerinden rahatça ayırt edilebiliyor. Kuş, Ege Bölgesi’nde rikse kuşu, İç Anadolu’da su tavuğu ve saz kuşu, Akdeniz’de saz tavuğu ve kırmızı gagalı kumrucuk, Karadeniz ve Marmara’da kızıl dilli rikse kuşu ismiyle biliniyor.

Sulak alanlarda yaşayan ve Türkiye’de çok yaygın olan bir kuş türü olan sakarmeke (Fulica atra) ise siyah gövdesi, gagası ve alnı beyaz bir su kuşu olmasıyla dikkat çekiyor. Sakarmeke, havalanırken uzun süre suyun üzerinde koşması ile göğsü üzerine inen bir uçak görünüşünde sert iniş yapmasıyla dikkat çekiyor.