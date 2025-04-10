DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, yeniden göreve seçilmelerinin ardından geçen 1 yılda sosyal tesisi bulunmayan 2 mahalleye daha tesis kazandırdıklarını belirtti.

Çameli’nde büyük bir oy farkıyla yeniden göreve seçilen Belediye Başkanı Cengiz Arslan, geride kalan 1 yıllık görev süresi içerisinde ilçe genelinde gerçekleştirilen sosyal tesis yatırımları hakkında bilgi verdi. Başkan Arslan, yaptığı açıklamada; "Sosyal tesis bulunmayan mahallelerimize yeni sosyal tesisler kazandırdık. Bu kapsamda Karabayır ve Yumrutaş mahallelerimizde sosyal tesisler inşa ettik. İmamlar, Belevi, Kınıkyeri, Yeşilyayla, Kalınkoz ve Gökçeyaka mahallelerimize ise çeşitli sosyal ve kültürel etkinliklerin düzenlenebilmesi için malzeme desteği sağladık. Taşçılar mahallemizde yer alan sosyal tesis, vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda uygun bir alana taşınarak yeniden düzenlendi. Birlikte başardık, birlikte güzelleştirdik" dedi.