Manisa’da özellikle yaz aylarında insan atıklarından çıkan yangınların önüne geçmek ve özellikle genç bireylerde bilinç oluşturmak amacıyla düzenlenen "Orman Benim" kampanyası kapsamında gençler ve Manisa protokolü ormanda temizlik çalışması yaptı.

Manisa Valiliği öncülüğünde Orman İşletme Müdürlüğü tarafından orman yangınlarının önlenmesi ve yaşanabilecek yangın sayılarının ve şiddetinin düşürülerek çevreye olan zararlarının en aza indirilmesi ve vatandaşların atık bırakmamaları konularında bilinçlendirmek amacıyla "Orman Benim" kampanyası kapsamında etkinlik gerçekleştirildi. Yunusemre ilçesine bağlı Uncubozköy Mahallesinde bulunan Ekoturizm Parkuru alanında Manisa protokolü ve gençler birlikte çöp topladı. Etkinlikte yaklaşık 2 kilometrelik alandaki çöpler toplanarak poşetlendi.

Manisa Orman İşletme Müdürü Fatih Öztürk, "Küresel ısınma nedeni ile dünyada olduğu gibi ülkemizde de artan orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarımızda temel stratejimiz; yangın öncesi alınması gereken önleyici tedbirlerdir. Bu çerçevede, ülkemizde orman yangınlarının önlenmesi, vatandaşlarımızda orman yangınlarının çıkmasını önleyici bilincin oluşması amacıyla bütün il ve ilçelerimizde eş zamanlı olarak "Orman Benim" kampanyası düzenlenmiştir. Bu kampanyada orman içi ve bitişiğindeki yol kenarları, yerleşim yerleri ile bitişiğinde bulunan yanıcı maddelerin azaltılması, çöplerin temizlenmesi neticesinde orman yangınlarının olumsuz etkilerinin azaltılması amaçlanmaktadır. Yapılacak çalışmalar ile ormanlarımız, yerleşim yerleri ve tarım alanları yangınlara karşı daha dayanıklı hale getirilecektir. Bu kampanya; ilimizde valiliğimiz koordinesinde, kamu kurum ve kuruluşları, öğrenciler, orman köylüleri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarımızın katılımı ile gerçekleştirilmektedir. Kampanya ile ormanlarımızın yangınlara karşı direncinin artırılması, toplumda yangına sebebiyet verecek davranışlara karşı bilincin ve temiz orman hassasiyetinin oluşturulması hedeflenmektedir" diye konuştu.

Çöp toplama etkinliğine Manisa Vali Yardımcısı Nihat Kaynar, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, Manisa Orman İşletme Müdürü Fatih Öztürk, kamu kurum ve kuruluşları, öğrenciler, orman köylüleri, çevre ve ormancılık ile ilgili sivil toplum kuruluşları katıldı.