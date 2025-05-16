Manisa Güzel Sanatlar Lisesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde sanatseverlere unutulmaz bir yaylı çalgılar konseri sundu. Gecede okulun yetenekli öğrencileri sahne alırken, klasik müziğin seçkin eserlerini başarıyla seslendirdi.

Manisa Güzel Sanatlar Lisesinin öğrencileri muhteşem bir konsere daha imza attı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezinde Manisa Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından yaylı çalgılar konseri verdi. Birbirinden güzel klasik eserleri çalan öğrenciler büyük beğeni topladı.

Konserin finalinde ise Manisa Güzel Sanatlar Lisesi yaylı çalgılar öğretmenleri sahneye çıkarak dinleyicilere özel bir performans sergiledi. Öğrenciler ve öğretmenlerin birlikte oluşturduğu müzik ziyafeti, sanatseverlerden büyük beğeni topladı.

Program sonunda Manisa Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Samet Güleryüz yaptığı konuşmasında, "Sanat eğitimi, gençlerimizin estetik duyarlılığını geliştirirken, topluma karşı sorumluluk bilinci kazandırıyor. Bu akşam sahnede hem öğrencilerimizin hem de öğretmenlerimizin özverili emeğini görmek bizleri gururlandırdı. Manisa Güzel Sanatlar Lisesi olarak sanatla büyümeye, üretmeye ve paylaşmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.