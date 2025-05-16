Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde dinlenme tesisinde park halinde bulunan duvar kağıdı yüklü kamyonun kasasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, dün gece saatlerinde Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde ilerlemekte olan yabancı plakalı kamyon sürücüsü dinlenme tesisine girdi. Kamyonun duvar kağıdı yüklü kasasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Kasada yüklü bulunan duvar kağıtlarından bazılarının hasar aldığı yangına ilişkin inceleme başlatıldı.