Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde Çark Deresi’ne atladığı iddia edilen bir kadın, polis ve belediye çalışanının müdahalesi ile kurtarıldı.

Olay, Adapazarı ilçesinden geçen Çark Deresi’nde meydana geldi. İddiaya göre, S.K. (67) isimli kadın Şeker Mahalle mevkiinde suya atladı. Bu esnada bölgede bulunan ve kadının suya atladığını gören polis ile belediye çalışanı hiç düşünmeden dereye girdi. Kadın kısa süre içerisinde sudan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kadının dereye ne amaçla atladığı henüz öğrenilemezken, konu ile alakalı inceleme başlatıldı.