Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında yürütülen "Tarihi Kentin Umutlu Çocukları-2" projesi çerçevesinde öğrenciler için sinema etkinliği düzenlendi.

Proje kapsamında öğrencilerin sosyal gelişimlerine katkı sunmak ve Emniyet Teşkilatı ile olan bağlarını güçlendirmek amacıyla, çocuklar "Görevimiz Tehlike" adlı filmi izledi.

Etkinlik sonrasında öğrenciler, Manisa Polis Evi’nde kendileri için hazırlanan öğle yemeğinde bir araya gelerek keyifli vakit geçirdi.

Çocukların sosyalleşmesine katkı sağlandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, bu tür faaliyetlerin çocukların birlikte kaliteli zaman geçirmelerine, sosyalleşmelerine ve Emniyet Teşkilatı’na olan güvenlerinin artmasına önemli katkı sağladığını ifade etti.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, geleceğin teminatı olan çocukların sosyal ve kültürel açıdan desteklenmesi amacıyla sosyal sorumluluk projelerine kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.