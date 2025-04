Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısında konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından alınan kredi notunun bir adım yukarı taşınarak, 2024 yılı ulusal kredi notunun yatırım yapılabilir seviyenin üst basamağı olan ‘AAA’ olarak açıklandığını dile getirdi.

Toplantıda, 2024 Mali Yılı Faaliyet Raporu meclis üyelerinin oy çokluğuyla kabul edildi. Geride kalan bir yıllık sürede hayata geçirilen projeleri ve mali başarıları anlatan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, şeffaflık, katılımcılık, mali disiplin vurgusu yaparak, 2024 yılında 983 milyon lira gelir fazlası elde edildiğini vurguladı. Başkan Zeyrek, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından alınan kredi notunun bir adım yukarı taşınarak, 2024 yılı ulusal kredi notunun yatırım yapılabilir seviyenin üst basamağı olan ‘AAA’ olarak açıklandığını dile getirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek başkanlığında yapıldı. Gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlandığı toplantıda Manisa Büyükşehir Belediye Encümeni’nde görev alacak 5 isim gizli oylama sonucunda belirlendi. Encümen üyeliklerine Fırat Honaz, Hasan Hüseyin Namver, Halil Erman Eryılmaz, Onursal Sayın ve Yenal Yıldırım seçildi. Ardından ihtisas komisyonlarında görev alacak isimler belirlendi.

Komisyon seçimlerinin ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi 2024 Mali Yılı Faaliyet Raporu görüşüldü. Başkan Zeyrek, burada görevi Meclis 1. Başkanvekili Ahmet Anıl Ceylan’a devrederek, Manisa Büyükşehir Belediyesi 2024 yılı faaliyet raporunun sunumunu gerçekleştirdi.

"Parti rozetlerini bir kenara bıraktık"

31 Mart 2024’te yapılan seçimlerin ardından parti rozetlerini bir kenara bırakarak yeni bir Manisa vizyonu için adımlar atmaya başladıklarını belirten Başkan Ferdi Zeyrek, "Parti veya bize oy veren-vermeyen ayırımı yapmadan 1,5 milyon Manisalı hemşerime hak ettikleri hizmeti getirmek için uğraştık. Göreve geldikten sonra Manisa için bir ilki gerçekleştirdik; yeni yönetim anlayışımızı içeren manifestomuzda bir çağrıda bulunduk, iddia ortaya koyduk. Gelin bu kenti birlikte yönetelim, dedik. Geçtiğimiz bir yıl içerisinde yaptığımız hizmetlerde ortak aklı her zaman masamızın ortasına koyduk. Sorunun paydaşları kimse, bu paydaşlarla birlikte şehrimizi yönetmeye özen gösterdik. Bir yıl boyunca çıktığımız sokaklarda, gezdiğimiz kahvelerde, parklarda, bahçelerde sohbet ettiğimiz vatandaşlarımız yaptığımız hizmetlerden ve bu şekilde kendilerini paydaş yapmamızdan çok mutlu" dedi.

"Ortak akılla daha güzel bir Manisa için çalıştık"

Bütün bu işleri büyük bir ekip ve değerli meclis üyelerinin destekleriyle hayata geçirdiklerini kaydeden Başkan Zeyrek, "Geçtiğimiz bu süreçte, Manisa’mıza yaptığımız tüm hizmetlerden dolayı sizlere teşekkür bir borç bilirim. Bir yılda 14 birleşimde bin 18 oybirliği, 98 oy çokluğu ile Manisa’mız için geleceğimiz için kararlar aldık. Komisyonlarımız bu işin sadece görev olmadığının bilinci ile Manisa’mız için oldukça yoğun emek harcadılar. Alınan her karar herkesin süzgecinden geçti. Ortak akılla daha güzel bir Manisa için çalıştık. Yeni yönetim anlayışımızda şeffaflık, adalet, hakkaniyet, sürdürülebilirlik ilkeleri var. 2024 Faaliyet Raporu bir önceki dönem meclisince onaylanan 2020-2024 Stratejik Planın son dönemine ilişkin olsa da 9 aylık süreçte bizlerin imzası var. Manisa için görevi devraldığımızda 3 bin 881 olan çalışma arkadaşlarım bugün 4 bin 220 kişi. Özellikle memur eliyle görülmesi gereken hizmetler için önümüzdeki günlerde 80 devlet memuru alımı da yapıyoruz. Çalışanların mutlu olduğu, birlikte çalışmaktan keyif aldığı bir belediye olmak için önce emeklerinin karşılıklarını aldıkları mali iyileştirmeler yaptık" diye konuştu.

"Makineler yetersizdi"

Araç ve iş makinesi parkını geliştirmeye başladıklarını söyleyen Başkan Zeyrek, "Gerek öz kaynaklarımız, gerekse hibelerle elde ettiğimiz 27 yeni iş makinasını araç parkımıza dahil ettik. 2025 yılının ilk aylarında 85 adet iş makinesi daha aldık. 1986’dan araç ve iş makinalarının bulunduğu envanterimizin büyük bir kısmı ekonomik ömrünü tamamlamış durumdaydı. Hizmet veremez haldeydik. 2025 bütçemize bu eksikten dolayı 2 milyar 56 milyon liralık araç ekipman için yer ayırdık. Geçtiğimiz 4 ayda da bunun birçok kısmını satın alarak hizmet verebilir hale başlıyoruz. İtfaiye ekipmanında gerçekten çok gerideydik. 14 Cumhuriyet Halk Partisi Büyükşehir’inde yaptığımız itfaiye toplantısında üzülerek söylüyorum ki Manisa Büyükşehir Belediyesi 14’üncü sıradaydı. Bununla birlikte çalışmalarımızla 20 adet yeni itfaiye aracımızı envanterimize kattık" şeklinde konuştu.

"983 milyon Lira gelir fazlamız var"

Mali yıl içinde ödenek yetersizlikleri nedeniyle 895 milyona yakın ek ödenek oluşturduklarını belirten Başkan Zeyrek, "Yıl sonunda yaklaşık olarak 8,8 milyar lira gelir, 7,8 milyar lira gider gerçekleşti. 983 milyon lira gelir fazlamız var. Bu gelir fazlası tesadüfün eseri değildi. Artık israftan kaçınan, ihaleleri açık yapan, hak etmediği şekilde ihale alanlara Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin kapılarını kapatan bir anlayış var. 9 ay içerisinde 983 milyon lirayı kasamızda tutar hale geldik. Açık ihaleyi kendimize düstur bildik. Doğrudan temin veya diğer ihale kapsamlarından kaçar bir belediye olduk. Açık ihale ile birlikte hem rekabeti arttırmak hem hak edene hak ettiği şekilde vermek ve bunu tüm şeffaflığı ile Manisalı hemşerilerimizle internet sitesinden paylaşmayı kendimize görev edindik. Önümüzdeki yıllarda mali disiplin adına uyguladığımız bu yöntemle daha da tasarruf eden, artık kendi kendine dönebilen bir belediye haline gelmek istiyoruz" dedi.

"Mükemmellik Ödülleri için biz de varız"

Tarımsal alanda Agrospil, enerji sektörü için Manisa Enerji, bilişim ve inovasyon alanında Spiltech, kültür-sanat-turizm alanında Spilyum’u kurduklarını ve şirket sayısını 9’a çıkardıklarını söyleyen Başkan Zeyrek, "Şirketlerimizle birlikte şehrimizin değerlerini daha çok ortaya çıkartacak, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ’nin ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir yapı oluşturduk. Bilgi ve veri sistemlerimizin dijitalleşmesi ile her geçen gün kayıp kaçağın önüne geçiyoruz. Denetimlerimiz daha düzenli, daha sık, tekrarlayan ve hantallaşan işleri süreç yönetimi ile sadeleştiriyoruz. Bu da hizmet maliyetlerinin düşmesine ve daha çok yatırım yapmamıza imkan sağlıyor. Bu yıl kalite belgelerimizi tamamlayıp, Avrupa ve ülkemizde verilen mükemmellik ödülleri için Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak artık biz de varız, diyorum. Mali disiplinin sağlanması, açık ve şeffaf yönetim anlayışının benimsenmesi uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings tarafından alınan kredi notumuzu bir adım yukarı taşıdı. 2024 yılı ulusal kredi notu yatırım yapılabilir seviyenin üst basamağı olan ‘AAA’ olarak açıklandı. Manisa’mıza ait her kaynak bizim için çok kıymetli. Halkımızın bize emanet ettiği her kuruşa sahip çıkmak ve bunun hesabını verebilmek bizim için olmazsa olmaz bir şeydir" diye konuştu.

"Hizmetleri yaparken her ay 100 milyona yakın borç ödedik"

Bir yılda hayata geçirilen çalışmaları tek tek sıralayan Başkan Ferdi Zeyrek, "Bunlar sadece bir yıl içinde hayata geçirdiğimiz çalışmalar. Şunu unutmamak lazım ki bu hizmetleri yaparken İller Bankası’ndan gelen paralarda azalmalar vardı. 2,4 milyar lira Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin borcu vardı. Bu hizmetleri yaptık ve her ay 100 milyona yakında borç ödemeyi kendimize görev edindik. Bunları yaparken her kuruşa sahip çıktık. Görev süremiz boyunca hizmet etmeye ve Manisalı hemşerilerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz. Bu kararlarda yanımda olduğunuz için Manisa’mıza hizmet etmekte yol arkadaşlığı ettiğiniz için sizlere bir kez daha teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Meclis üyelerinin değerlendirmelerinin ardından 2024 Mali Yılı Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylamanın ardından faaliyet raporu, oy çokluğuyla kabul edildi.

"Atatürk Kent Meydanı Sarıgöl’e hayırlı olsun"

Nisan Ayı Meclis Toplantısı’nda, Sarıgöl ilçe merkezinde bulunan Kent Meydanı’nın isminin Ulu Önder Atatürk’ün hatırası olarak Atatürk Kent Meydanı ismiyle değiştirilmesi önerisi sunuldu. Yapılan oylamanın ardından Sarıgöl ilçe merkezinde bulunan Kent Meydanı’nın isminin Atatürk Kent Meydanı olarak değiştirilmesi, oy birliğiyle kabul edildi. Başkan Ferdi Zeyrek, oylama sonrasında Atatürk Kent Meydanı isminin Sarıgöl’e hayırlı olmasını diledi.