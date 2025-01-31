Hazırladığı etkinlik ve organizasyonlarla çocuklarıkültür ve sanatla buluşturan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre Belediyesi’yle birlikte yarıyıl tatiline giren öğrenciler için özel bir tiyatro turnesi düzenledi.MANİSA (İGFA) - Manisa Şehir Tiyatrosu ve Kent Tiyatrosu tarafından hazırlanarak 15 ilçede sahnelenen “Bay Pati’nin Mutfağı” ve “Sevimli Müzisyenler” adlı oyunlar, çocuklara keyifli anlar yaşattı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Kültür Sanat Şube Müdürlüğü organizasyonuyla sömestr tatiline çıkan öğrenciler için Manisa şehir merkezi haricindeki 15 ilçede tiyatro gösterileri düzenledi. Yunusemre Belediyesi'nin de destekleriyle sahnelenen oyunlar, yaklaşık 3 bin 500 öğrenci ve veliye keyifli anlar yaşattı.

OYUNLAR BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’in çocuklara sömestr tatili hediyesi olarak Manisa Şehir Tiyatrosu tarafından hazırlanan “Bay Pati’nin Mutfağı” adlı çocuk oyunu, sahnelendiği her yerde büyük ilgi gördü.

Sevimli dostlarımızın yaşadığı şehirde bulunan ve sağlıklı sebze yemekleriyle ünlü bir restoranın beşinci yıldızı alma çabasını konu alan, restoranın patron kedisi ve aşçı yardımcısının yemekleri yetiştirmek için verdikleri mücadeleye, beklenmedik dostlarının yardımıyla tanıklık eden çocuklar, eğlenceli bir maceraya ortak oldu.

Manisalı çocuklara sanat dolu bir tatil sunan etkinlikler, öğrenci ve velilerden büyük beğeni topladı.