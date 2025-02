Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi, sokakta yaralı ya da hasta bulunan hayvanları tedavi ederek sahiplendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nde görevli Daire Başkanı Zeynep Çetinkaya, hayvanlara yönelik bu hizmete dikkat çekmek ve Manisalıları sahiplendirme konusunda teşvik etmek için bakımevinde tedavi gören bir köpeği sahiplendi. Sokakta yaralanmış ve uzun süredir tedavi gören bir köpeği sahiplendiğini belirten Çetinkaya, "Manisalıları da bu sevgi dolu kampanyaya katılmaya davet ediyorum" dedi.

Sokakta yaralı ya da hasta olarak bulunan can dostlara sahip çıkan Manisa Büyükşehir Belediyesi, can dostlarına sıcak yuva da buluyor. Bu kapsamında çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, can dostlarını sahiplenen vatandaşlara; kısırlaştırmadan aşıya, mama desteğinden sosyalizasyon eğitimine kadar birçok konuda destek de sağlıyor. Ayrıca, sahiplendirme sonrası alışma sürecinde vatandaşlara rehberlik edecek bir destek hattı da sunuluyor.

"Her can yuvasında güzel ve özel"

Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi’nde yürütülen çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık İşleri Koordinatörü Derya Hüner, sahiplendirmenin önemini vurgulayarak, "Şanslı Patiler Bakımevimizde en çok yaralı bir hayvanın sağlığına kavuştuğu ve ardından yeni yuvasına uğurlandığı anlarda mutlu oluyoruz. Sokak hayvanları popülasyonunu kontrol altına almak için kısırlaştırma ana çözüm yolumuz olsa da sahiplendirme süreci de çok kıymetli. Çünkü her can, yuvasında güzel ve yuvasında özel. Daire Başkanımız Zeynep Çetinkaya’ya, hiç aklında yokken tedaviye alınan bir sokak köpeğine yuva olduğu için teşekkür ediyorum. Bu duyarlılığın herkese örnek olmasını diliyorum" dedi.

"Manisalıları hayvan sahiplenmeye davet ediyorum"

Daire Başkanı Zeynep Çetinkaya ise bakımevinde birbirinden güzel can dostların olduğunu ifade ederek, hayvan sahiplenmenin önemine dikkat çekti. Çetinkaya, "Yaklaşık 7 aydır Manisa’dayım ve Büyükşehir Belediyesi’nin hayvan bakımevine sık sık gidiyorum. Burada hem veteriner hekimlerin hem de tüm personelin hayvanlara sevgiyle yaklaştığını görmek beni çok etkiledi. Bu güzel çalışmalara destek vermek istedim. Bugün, uzun süredir tedavi gören ve sokakta çok yaralanmış bir köpeği sahipleniyorum. Bu duygusal bağı başka bir canla paylaşabilmek benim için çok kıymetli. Bu anlamlı hizmette emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Manisalıları da bu sevgi dolu kampanyaya katılmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Hayvan sahiplenenlere destek

Manisa Büyükşehir Belediyesi, can dostları sahiplenen Manisalılara da pek çok destek sağlıyor. Bu kapsamda kısırlaştırma operasyonu, ilk 6 aylık mama desteği, ilk 1 yıllık kuduz ve iç-dış parazit aşıları, ihtiyaca göre sosyalizasyon eğitimi, tasma, mama ve su kapları ile yatak desteği sağlanıyor. Ayrıca, sahiplendirme sonrası vatandaşlara alışma sürecinde rehberlik edecek bir destek hattı da sunuluyor.