Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in göreve gelmesinin ardından Belediye’de kadın istihdamında önemli bir artış yaşandı. Başkan Zeyrek’in görev süresinde daha bir yılı dolmadan, Büyükşehir Belediyesi’nde, kadın çalışan sayısı yüzde 34 oranında arttı. Belediye’deki üst düzey kadın yönetici sayısı da 11 aylık sürede yüzde 32,2 artış göstererek 41 kişiye ulaştı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, kadınların iş gücüne katılımının sadece bireysel kariyer gelişimleri için değil, aynı zamanda toplumun genel refahı açısından da kritik öneme sahip olduğunu vurgulayarak kadın istihdamını artırmaya yönelik adımlar atmaya devam edeceklerini kaydetti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Başkan Ferdi Zeyrek’in göreve gelmesiyle birlikte eşitlikçi ve kapsayıcı bir yönetim anlayışıyla kadınların iş hayatında daha fazla yer almasını teşvik eden politikalar geliştirmeye devam ediyor. Kadınların iş hayatına katılımını destekleyen politikalar hayata geçirilirken, Belediye bünyesinde daha fazla kadın çalışanın istihdam edilmesi sağlandı. 31 Mart 2024 tarihinden günümüze kadar Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan kadın memur sayısında yükseliş gözlemlendi. 1 Nisan 2024 tarihinde 144 olan kadın memur sayısı, 158’e ulaştı. Memur kadrosundaki kadın oranı yüzde 10 artarken, aynı dönemde 428 olan Belediye şirketlerinde çalışan kadın personel sayısı yüzde 44 artışla 617’ye çıktı. 31 Mart 2024’te toplam kadın çalışan sayısı 603 iken, Mart 2025 itibarıyla bu sayı 806’ya yükseldi ve artış oranı 34 oldu.

“Eşitlikçi ve kapsayıcı bir yönetim anlayışıyla hareket ediyoruz”

Büyükşehir Belediye Başkan Zeyrek, eşitlikçi ve kapsayıcı bir yönetim anlayışıyla hareket ettiklerini belirterek, “Kadınların ekonomik hayatta daha fazla yer alması, sadece onların bireysel başarılarıyla sınırlı kalmaz, aynı zamanda toplumun kalkınmasına, kurumların daha verimli ve güçlü hale gelmesine katkı sağlar. Bu bilinçle, Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak kadın istihdamını artırmaya yönelik adımlar atmaya devam edeceğiz” dedi.