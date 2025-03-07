Muğla’nın Menteşe ilçesinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle badem ağaçları erken çiçek açarken, bahardan kalma günlerin yaşandığı Muğla’da hava sıcaklığı zaman zaman 18 dereceye kadar çıkıyor.

Menteşe ilçesinde bahçelerde badem ağaçlarının çiçek açması görsel şölen oluştururken, yaşanan bahar havası vatandaşları memnun ediyor.

Mahalle sakinlerinden Serkan Şen, "Normalde badem ağaçları Nisan ayında çiçek açardı ama bu sene küresel ısınmanın da etkisiyle erken çiçek açtı. Sabah uyandığımda badem ağaçlarının çiçek açtığını gördüm. Bademler inşallah bu sene erken olgunlaşır ve erken hasat yaparız" diye konuştu.