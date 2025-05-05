Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Çok Sesli Gençlik Korosu, Antalya’da Akdeniz Üniversitesi’nin düzenlediği 2. Akdeniz Üniversitesi Korolar Festivali’nde sahne aldı.

MANİSA (İGFA) - Akdeniz Üniversitesi, çok sesli korolara etkinliklerini sergileme fırsatı vermek, korolar ve üyeleri arasındaki sosyal ilişkileri güçlendirmek, Türk ve dünya koro edebiyatından seçkin örnekleri daha fazla izleyiciye ulaştırmak amacıyla 2. Akdeniz Üniversitesi Korolar Festivali düzenledi. Festival süresince, farklı illerden ve ülkelerde gelen 25 koro, iki gün boyunca birbirinden başarılı performanslara imza attı. Etkinlik kapsamında, koroların performanslarının yanı sıra söyleşiler ve ortak konserler de düzenlendi.

Şef Arcan Hacer Aydınlı yönetimindeki Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Çok Sesli Gençlik Korosu da festivale katılarak, bir konser verdi. Koro, gösterdiği başarılı performansla Prof. Dr. Seval Köse, Koro Şefi Masis Aram Gözbek ve Koro Şefi Muhip Şanal gibi değerli isimlerin yer aldığı değerlendirme kurulu tarafından “Sahne hakimiyeti, koro disiplini ve estetik görünüm” başarı ödülüne layık görüldü.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Çok Sesli Gençlik Korosu’nun bu başarısı, belediyenin kültürel ve sanatsal alanda genç yeteneklerin gelişimine verdiği önemi bir kez daha göstermiş oldu.